Hilal, 2026 Dünya Kupası'nın (ABD, Kanada ve Meksika) yıldızlarından birini Roma'nın elinden son anda kapmak için devreye girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hilal'in West Ham'ın kanat oyuncusu Hollandalı Crysencio Summerville ile önümüzdeki yaz transfer döneminde anlaşmak için bir teklif sunduğunu söyledi.

Romano, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir gönderide, Suudi kulübünün, Roma'nın oyuncuyla anlaşmak için 3 teklif sunmasının ardından, Summerville'i son anda kapmaya çalıştığını belirtti.

Bir diğer güvenilir gazeteci David Ornstein ise Hilal'in, Hollandalı kanat oyuncusunu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için West Ham ile fiilen anlaşmaya vardığını doğruladı.

Ornstein, Summerville'in 80 milyon euro karşılığında Hilal'e katılacağını ve Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını açıkladı.

Hollandalı yıldız, Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Nassr'a katılan Kolombiyalı Jhon Duran'ı geride bırakırken, Paris Saint-Germain'den 90 milyon karşılığında Hilal'e katılan Brezilyalı Neymar da Silva'nın gerisinde kaldı.

Summerville'in, önümüzdeki birkaç saat içinde sağlık kontrolünü geçmesinin ardından Hilal ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Summerville, Hollanda Milli Takımı'nın tüm maçlarında ilk on birde yer almamasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda 2 gol atıp 2 de asist yaparak adından söz ettirdi.

Hollanda'dan uzakta ise Summerville, geçen sezon West Ham formasıyla üst düzey performanslar sergiledi; katıldığı 34 maçta 7 gol atmayı ve 5 asist yapmayı başardı.

24 yaşındaki oyuncu asıl olarak sol kanat mevkiinde başarılı olsa da sağ kanatta da oynayabiliyor; ayrıca daha az olmakla birlikte santrfor ve oyun kurucu mevkilerinde de görev alabiliyor.