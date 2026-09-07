Roshn Elit Ligi'nin üçüncü haftası birçok sürprize sahne oldu. Zirvedeki üç kulüp şok sonuçlar alırken, şampiyonluk unvanının sahibi Al-Hazm ise galibiyet serisine dönmeyi başararak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Zirve kulüplerine üçlü şok

Haftanın sürprizleri Al-Nassr'ın Al-Fateh karşısında 2-1 mağlup olmasıyla başladı. Bu maçta Abdulaziz el-Fevvaz, takımının iki golünü de kaydederek dikkatleri üzerine çekti ve Al-Fateh'i şampiyonanın en önde gelen kulüplerinden birine karşı değerli bir galibiyete taşıdı.

Al-Ahli de daha iyi durumda değildi. Al-Jabalain ile 2-2 berabere kalmakla yetinen takım, birçok büyük ismin sendelediği bir haftada puan kaybetmeye devam etti.

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Zirve kulüplerinin şoku, Al-Hilal'in Al-Taawoun karşısında 2-1 mağlup olmasıyla tamamlandı. Al-Taawoun karşısında olumlu bir sonuçla ayrılmayı başaramayan lider, üçüncü haftada mağlubiyet aldı.

Al-Hazm parlaklığını geri kazanıyor

Buna karşılık Roshn Elit Ligi'nin unvan sahibi Al-Hazm, Al-Feiha'yı 3-1 mağlup ederek parlaklığını geri kazanmayı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Al-Hazm, Al-Watan ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle geçen haftaya katılmamıştı. Şampiyonadaki yolculuğuna Al-Jabalain karşısında 1-2'lik mağlubiyetle başlamış, ardından üçüncü haftada güçlü bir dönüş yaparak ilk galibiyetini elde etmeyi başarmıştı.

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En çok gol atan takımlar Al-Ittihad ve Al-Qadsiah

Üçüncü hafta, Al-Ittihad ve Al-Qadsiah cephesinden gol yağmuruna sahne oldu. Al-Qadsiah, Al-Ettifaq'ı 4-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde ederken, Al-Ittihad da rakibi Al-Wehda'yı 4-1 ezip geçti. Böylece iki takım, hafta boyunca en çok gol atan ekipler oldu.

Ammar el-Gamdi, Al-Ittihad ile hücumdaki formunu sürdürdü ve üst üste ikinci maçında da gol atmayı başararak sezon başında takımın en önde gelen hücum unsurlarından biri olduğunu teyit etti.

Al-Khaleej kalesini gole kapadı

Al-Khaleej, Al-Orobah'ı üç golle yenerek gol yemeden galibiyet elde etti ve üçüncü haftada kalesini gole kapatan tek takım oldu.

Maç ayrıca Abdullah Al Ajian'ın gol yollarına dönüşüne de sahne oldu. Bu sezonki ilk golünü kaydeden oyuncu, Al-Khaleej'in Al-Orobah karşısındaki büyük galibiyetinde imzasını attı.

Haftanın tek ikili golü

Üçüncü haftada yalnızca bir oyuncu ikili gol attı; bu da Al-Fateh oyuncusu Abdulaziz el-Fevvaz'a nasip oldu. Al-Nassr filelerine takımının iki golünü de kaydeden oyuncu, ekibini haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine taşıdı.

Haftanın diğer maçlarında Al-Faisaly, Al-Najma ile 1-1 berabere kaldı. Al-Tadamon, Al-Khaleej'i... Al-Tadamon, Al-Khaleej karşısında 2-1 üstünlük sağlarken, Damac ile Al-Riyadh karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Böylece Roshn Elit Ligi mücadelelerinde sürprizler kendini gösterdi.