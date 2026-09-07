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Roshn Suudi Ligi: Üçlü şok ve sürprizler haftasında Al-Hazm eski parlaklığına kavuşuyor

FEATURES
Al Faisaly U21 - Al Najmah U21
Al Faisaly U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 - Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21 - Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Jabalin U21 - Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Fayha U21 - Al Hazem U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21
Al Wehda U21 - Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 - Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Damac U21 - Al Riyadh U21
Damac U21
Al Riyadh U21
Al Kholood U21 - Al Orobah U21
Al Kholood U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 - Al Khaleej U21
Al-Tadamon U21
Al Khaleej U21
Suudi Arabistan

Joy'un üçüncü etabında neler yaşandı?

Roshn Elit Ligi'nin üçüncü haftası birçok sürprize sahne oldu. Zirvedeki üç kulüp şok sonuçlar alırken, şampiyonluk unvanının sahibi Al-Hazm ise galibiyet serisine dönmeyi başararak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Zirve kulüplerine üçlü şok

Haftanın sürprizleri Al-Nassr'ın Al-Fateh karşısında 2-1 mağlup olmasıyla başladı. Bu maçta Abdulaziz el-Fevvaz, takımının iki golünü de kaydederek dikkatleri üzerine çekti ve Al-Fateh'i şampiyonanın en önde gelen kulüplerinden birine karşı değerli bir galibiyete taşıdı.

Al-Ahli de daha iyi durumda değildi. Al-Jabalain ile 2-2 berabere kalmakla yetinen takım, birçok büyük ismin sendelediği bir haftada puan kaybetmeye devam etti.

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Zirve kulüplerinin şoku, Al-Hilal'in Al-Taawoun karşısında 2-1 mağlup olmasıyla tamamlandı. Al-Taawoun karşısında olumlu bir sonuçla ayrılmayı başaramayan lider, üçüncü haftada mağlubiyet aldı.

Al-Hazm parlaklığını geri kazanıyor

Buna karşılık Roshn Elit Ligi'nin unvan sahibi Al-Hazm, Al-Feiha'yı 3-1 mağlup ederek parlaklığını geri kazanmayı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Al-Hazm, Al-Watan ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle geçen haftaya katılmamıştı. Şampiyonadaki yolculuğuna Al-Jabalain karşısında 1-2'lik mağlubiyetle başlamış, ardından üçüncü haftada güçlü bir dönüş yaparak ilk galibiyetini elde etmeyi başarmıştı.

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En çok gol atan takımlar Al-Ittihad ve Al-Qadsiah

Üçüncü hafta, Al-Ittihad ve Al-Qadsiah cephesinden gol yağmuruna sahne oldu. Al-Qadsiah, Al-Ettifaq'ı 4-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde ederken, Al-Ittihad da rakibi Al-Wehda'yı 4-1 ezip geçti. Böylece iki takım, hafta boyunca en çok gol atan ekipler oldu.

Suudi Roshn Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

Ammar el-Gamdi, Al-Ittihad ile hücumdaki formunu sürdürdü ve üst üste ikinci maçında da gol atmayı başararak sezon başında takımın en önde gelen hücum unsurlarından biri olduğunu teyit etti.

Al-Khaleej kalesini gole kapadı

Al-Khaleej, Al-Orobah'ı üç golle yenerek gol yemeden galibiyet elde etti ve üçüncü haftada kalesini gole kapatan tek takım oldu.

Maç ayrıca Abdullah Al Ajian'ın gol yollarına dönüşüne de sahne oldu. Bu sezonki ilk golünü kaydeden oyuncu, Al-Khaleej'in Al-Orobah karşısındaki büyük galibiyetinde imzasını attı.

Haftanın tek ikili golü

Üçüncü haftada yalnızca bir oyuncu ikili gol attı; bu da Al-Fateh oyuncusu Abdulaziz el-Fevvaz'a nasip oldu. Al-Nassr filelerine takımının iki golünü de kaydeden oyuncu, ekibini haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine taşıdı.

Haftanın diğer maçlarında Al-Faisaly, Al-Najma ile 1-1 berabere kaldı. Al-Tadamon, Al-Khaleej'i... Al-Tadamon, Al-Khaleej karşısında 2-1 üstünlük sağlarken, Damac ile Al-Riyadh karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Böylece Roshn Elit Ligi mücadelelerinde sürprizler kendini gösterdi.

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