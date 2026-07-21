Hilal, 2026'da Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın yıldızlarından birini Roma'nın elinden son anda kapmak için devreye girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hilal'in West Ham'ın Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için teklif sunduğunu belirtti.

Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Roma'nın Summerville'i transfer etmek için 3 teklif sunmasının ardından, Suudi kulübünün oyuncuyu son anda kapmaya çalıştığını açıkladı.

Bir diğer güvenilir gazeteci David Ornstein ise Hilal'in, Hollandalı kanat oyuncusunu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için West Ham ile şimdiden anlaşmaya vardığını doğruladı.

Ornstein, Summerville'in 80 milyon euro karşılığında "Lider"e katılacağını ve böylece Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını açıkladı.

Hollandalı yıldız, Nasr'ın Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı Jhon Duran'ı geride bıraktı; ancak Hilal'in Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında transfer ettiği Brezilyalı Neymar da Silva'nın gerisinde kalıyor.

İşin ilginç yanı, Hilal'in teklifi Roma'nın teklifinin neredeyse iki katı oldu. Güvenilir gazeteci Ben Jacobs'a göre, İtalyan kulübü bugün salı günü 46 milyon euro değerindeki üçüncü ve son teklifini gönderdi; ardından "Lider" devreye girerek transferi bitirdi.

Summerville'in önümüzdeki birkaç saat içinde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Hilal ile uzun süreli bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Summerville, Hollanda Milli Takımı'nın tüm maçlarında ilk on birde yer almamasına rağmen, kaydettiği 2 gol ve yaptığı 2 asistle 2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirdi.

Milli takımın dışında, Summerville geçen sezon West Ham formasıyla da dikkat çekici performanslar sergiledi; 34 maçta forma giydiği bu süreçte 7 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu esasen sol kanat mevkiinde başarılı olsa da, sağ kanatta ve ayrıca daha az olmak üzere santrfor ve oyun kurucu mevkilerinde de oynayabiliyor.