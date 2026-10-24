Suudi Arabistan Roshn Ligi, Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Al Faisaly ağlarına gönderdiği golün kime ait olduğuna dair tartışmayı sonlandırdı.

Al Nassr, dün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Majmaah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Faisaly'yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun parıltısına tanık olundu; Ronaldo, vatandaşı Joao Felix'in serbest vuruştan gönderdiği ortayı 49. dakikada kafa vuruşuyla ağlara yollayarak Al Nassr'ın ikinci golünü kaydetti.

Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları, golün Portekizli yıldız aracılığıyla değil, Al Faisaly savunmacısının kendi kalesine attığı bir hatayla kaydedildiğini öne sürerek bir tartışma ortamı yarattı.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 ALK

"Al Riyadiyah" gazetesi, Suudi Lig Birliği'nin golü, maç hakemi Abdullah El Uveydan'ın raporuna göre Al Faisaly savunmacısının kendi kalesine attığı bir gol olarak değil, Ronaldo lehine saydığını doğruladı.

Gazete, Roshn Ligi Birliği içinden bir kaynağa dayanarak, Birliğin gollerin kime ait olduğunu belirlemek için temel olarak hakem raporuna dayandığını, uluslararası siteler ve uygulamalara dayanmadığını açıkladı.

Hakem raporuyla bir farklılık bulunması halinde konu değiştirilmek üzere üst mercilere taşınıyor ve karar hakem komitesine ait oluyor; ancak bu durumda böyle bir şey yaşanmadı.

Bu gol, Al Nassr kaptanı için son derece önemli kabul ediliyor; zira kariyerindeki 982. golü oldu ve böylece futbol tarihinde 1000 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olmasına yalnızca 18 gol kaldı.