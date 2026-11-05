Suudi basınında yer alan haberler, sürpriz bir kararla Asya Kupası'nın Aralık 2027'ye ertelenmesinin ardından rekabetin haritasını yeniden çizecek olan 2026-2027 sezonu Roshn Ligi'nin yeni ve heyecan verici takviminin ayrıntılarını ortaya koydu.

"Arriyadiyah" gazetesine göre, Suudi Profesyonel Ligi Birliği, kıtasal boşluktan yararlanarak önümüzdeki ocak ayında rekabeti kızıştırmaya karar verdi; bunu, müsabakanın ikinci devresinin ilk dört haftası olan 18, 19, 20 ve 21. haftaları art arda ve eksiksiz şekilde oynatarak gerçekleştirecek.

Gazete, kış açılışının erken başlayacağını, 17. haftanın önümüzdeki 31 Aralık'ta başlayıp 2 Ocak'ta tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, 17. haftadan 20. haftanın başlamasına kadar her haftanın bitişi ile bir sonrakinin başlangıcı arasında takımlara tam 4 günlük bir ara tanıyan yeni bir sistemin benimseneceğini; bunun da sezonun en yoğun döneminde oyunculara dinlenme ve toparlanma için yeterli zaman tanımak amacını taşıdığını aktardı.

Bu açıklama, Birlik'in müsabakalar yönetimi tarafından perşembe günü Roshn kulüplerinin temsilcileriyle düzenlenen çalıştayda, takvimin güncellenmiş taslağının sunulması ve resmi onaydan önce kulüplerin görüşlerinin dinlenmesi amacıyla yapıldı.

Gazete, ortaya konan taslağın, ligin 13. hafta maçlarıyla önümüzdeki 26 Kasım'dan itibaren yeniden başlamasını öngördüğünü; bunun da, aynı ayın 23 ile 25'i arasında oynanması planlanan Suudi kulüplerinin dış sahadaki müsabakalarının hemen ardından gerçekleşeceğini ortaya koydu.

Müzakere masasında müsabakalar yönetimi, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli, Al Shabab, Al Khaleej, Al Riyadh ve Abha olmak üzere 8 kulübü ilgilendiren çetrefilli ertelenmiş maçlar dosyasını da gündeme getirdi.

Güçlü biçimde öne sürülen seçenekler arasında, ertelenen dokuzuncu hafta maçlarının mevcut milli ara döneminin ardından oynanması yer alıyor; bu da beklenen ateşli dev maçları kapsıyor: Al Ahli sahasında Al Ahli-Al Nassr, Al Riyadh sahasında Al Riyadh-Al Hilal ve Al Ittihad sahasında Al Ittihad-Al Shabab.

Gazete, Birlik'in önümüzdeki birkaç gün içinde yeni tarihleri resmen açıklamadan önce tüm bu önerilere ilişkin kulüplerin görüşlerini dikkate alacağını vurguladı.