Suudi Arabistan futbolundaki müsabaka takviminde yaşanan çelişkiyi ortaya çıkaran ilginç bir olayda, Roshn Ligi ve Birinci Lig'de iki maçın aynı stadyumda ve aynı saatte oynanmasına çok az kalmıştı. Zira 19 Ekim Pazartesi günü, Abha-El Khaleej ve Damak-El Taawoun karşılaşmaları için Mekke saatiyle 18.20'de, Hamis Müşeyt şehrindeki Damak Kulübü Stadyumu belirlenmişti.

Olayın ayrıntıları, her müsabakanın organizasyonundan sorumlu merciin farklı olmasına dayanıyor. Roshn Ligi maçlarının takvimini Suudi Profesyonel Lig Birliği hazırlarken, Birinci Lig maçlarının organizasyonu Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na bağlı Müsabaka Komitesi'nin yetkisinde bulunuyor. Bu durum, iki karşılaşmanın tarih ve stadyumlarında çelişkiye yol açtı.

Suudi Lig Birliği'ndeki müsabaka yönetimi, Roshn Ligi'nin 10. haftasında oynanacak Abha-El Khaleej karşılaşmasına ev sahipliği yapması için Damak Kulübü Stadyumu'nu belirlemişti. Aynı dönemde Suudi Federasyonu'na bağlı Müsabaka Komitesi de Birinci Lig'in 8. haftasındaki Damak-El Taawoun maçının oynanması için aynı stadyumu seçmişti.

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Bu çelişki, iki maçın tarihinin ve oynanacağı yerin, aynı anda iki müsabakanın organize edilmesini güçleştirecek biçimde çakışmasının ardından, iki müsabakayı düzenleyen merciler arasındaki koordinasyon mekanizmasına dair soru işaretleri doğurdu.

Basında çıkan haberlere göre, krizi gidermek için yapılan girişim, Abha-El Khaleej karşılaşmasının Damak Kulübü Stadyumu yerine El Mihale'deki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadyumu'na taşınmasıyla sonuçlandı; stadyum değişikliğine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Olay, kulüplerin, taraftarların ve stadyum işletmecilerinin düzenlemelerini etkileyebilecek bu tür organizasyon hatalarının tekrarlanmaması için, özellikle farklı müsabakaların fikstürleri hazırlanırken Suudi Profesyonel Lig Birliği ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu arasındaki önceden koordinasyonun önemini bir kez daha gündeme getiriyor.