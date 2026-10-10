Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Ittihad'a karşı oynanacak klasiko maçında Sırp yıldız Sergej Milinković-Savić'in yokluğunu telafi edecek oyuncu konusunda kararını verdi.

Hilal, bugün cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında ezeli rakibi Ittihad'ı konuk ediyor.

Maça, Savić'in geçtiğimiz uluslararası ara döneminde Sırbistan Milli Takımı ile oynadığı sırada yaşadığı sakatlık nedeniyle yokluğu damga vuruyor; buna ek olarak kaptan Salem Al-Dawsari da forma giyemeyecek.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, Inzaghi'nin Savić'in yokluğunu telafi etmek için orta sahada ilk 11'de Fransız Simon Bouabré'yi sahaya sürme konusunda kararını verdiğini belirtti.

Gazete, İtalyan teknik direktörün orta sahada hücum görevlerini iyi yerine getiren bir oyuncuya güvenmek istediğini, bunun da onu Sırp orta saha oyuncusunun yokluğunu telafi etmek için en uygun çözüm olarak Bouabré'yi düşünmeye yönelttiğini açıkladı.

Genç Fransız oyuncunun tercih edilmesi tuhaf görünüyor; özellikle de takımın bu sezonun başından bu yana Suudi Roshn Ligi'nde oynadığı son yedi maçta Hilal'in kadrosundan çıkmış olması nedeniyle.

Bouabré, bu sezon "El-Zaim" ile yalnızca tek bir maçta forma giydi; o da takımın geçtiğimiz eylül ayında AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında Katar ekibi Al-Gharafa'yı 2-1 yendiği maçtı ve 66. dakikada oyundan çıktı.

Genel olarak 20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında katıldığı Hilal ile yalnızca 12 maçta görev aldı; bunların yalnızca 4'ünde ilk 11'de, diğer 8 maçta ise yedek olarak sahaya çıktı ve bu süreçte hiçbir gol atmadı ya da gol pası vermedi.