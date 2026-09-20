21 yaş altı Jawwy Elit Ligi'nde beşinci hafta müsabakalarına perde indi. Hafta, İttihad'ın puan tablosunun zirvesine tek başına yerleşmesiyle başlayan, gol açısından bereketli maçlarla süren ve kendilerini güçlü biçimde kabul ettiren bir dizi oyuncunun bireysel parlaklığına uzanan birçok dikkat çekici olaya sahne oldu.

İttihad, Mecmaa deplasmanından Faysali karşısında aldığı 3-1'lik önemli galibiyetle döndü ve zirvedeki konumunu pekiştirmeyi başardı. Böylece puanını 13'e yükselterek Ehli'nin iki puan önüne geçti. Öte yandan Fetih, Ehli ile Kadisiye arasındaki beraberlikten yararlanarak 12 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İttihad zirveye tek başına yerleşti, Fetih yaklaşıyor

İttihad, turnuvadaki güçlü performanslarını sürdürdü ve tek beraberliğe karşılık dördüncü galibiyetini elde etti. Böylece beş hafta geride kalırken takım mağlubiyet görmeden yoluna devam etti ve 13 puanla puan tablosunun zirvesine tek başına yerleşti.

Amid'in Faysali karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet, sezona yaptığı güçlü başlangıcı teyit etti; takım yeni bir deplasman mücadelesini kazanmayı ve puan tablosunun zirvesindeki yerini korumayı başardı.

Buna karşılık Fetih, Ehli ve Kadisiye'nin 2-2 berabere kalmasını değerlendirerek Uruba karşısında karşılıksız bir golle değerli bir galibiyet elde etti. Böylece puanını 12'ye yükselterek ikinci sıraya çıktı ve 11 puanlı Ehli'nin bir puan önüne geçti.

Ehli ise Kadisiye önünde 2-2'lik beraberlikle yetinerek iki puan kaybetti; bu sonuç onu puan tablosunun zirvesinden uzaklaştırdı ve rakiplerine aradaki farkı azaltma fırsatı verdi.

Teavun ve Riyad: Tek maçta 7 gol

Beşinci haftada gol açısından en bereketli karşılaşma Teavun ile Riyad arasındaki maç oldu. Tam yedi golün atıldığı mücadele, Riyad'ın 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Maç, her iki takımdan da belirgin hücum dalgalanmalarına sahne oldu; Riyad üç gol yemesine rağmen üç puanı almayı başardı ve haftanın en heyecanlı maçlarından birinden değerli bir galibiyetle ayrıldı.

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Diğer sonuçlarda Hulud, İttifak'ı 3-1 yendi; Neom, Halic'i karşılıksız bir golle geçti; Nasr, Damak'ı tek golle mağlup etti; Vatan da aynı sonuçla Uhdud'u yendi. Fetih ise Uruba karşısındaki mücadelesini karşılıksız bir golle kazandı.

Hafta ayrıca Ensar ile Vahda'nın golsüz berabere kalmasına, Hilal ile Cebelin'in 3-3 berabere kalmasına sahne oldu. Feyha ise Necme'yi 4-0'lık farkla ezerek haftanın en büyük galibiyetini elde etti; Ehli ise Kadisiye ile 2-2 berabere kaldı.

8 gol yemeyen takım, en dikkat çekeni Feyha

Beşinci haftada sekiz takım kalesini gole kapatarak ayrıldı; Feyha, Fetih, Vatan, Nasr, Neom, Vahda ve Ensar'ın yanı sıra haftanın sonuçlarına göre bir takım daha gol yemekten kurtulmayı başardı.

Kalesini gole kapatan takımlar arasında en dikkat çekici hücum performansına sahip olan Feyha oldu; Necme karşısında tam dört gol kaydetti ve maçı 4-0'lık farklı bir galibiyetle tamamladı.

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Buna karşılık Fetih, Nasr, Neom ve Vatan maçlarını kazanmak için tek golle yetindi; Vahda ile Ensar karşılaşması ise golsüz beraberlikle sona erdi. Böylece hafta, savunma sağlamlığının birçok karşılaşmada güçlü biçimde var olduğunu teyit etti.

Hilal ile Cebelin maçı ise bu tablonun bariz bir istisnasıydı; 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede ağlar altı kez havalandı ve her iki takım da birer puan aldı.

Gamdi sahne çaldı, üç ikili gol

Beşinci haftanın en öne çıkan ismi Ammar el-Gamdi oldu; İttihad'ı Faysali karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı ve üç golün tamamını kaydederek hafta boyunca hat-trick yapmayı başaran tek oyuncu oldu.

Gamdi, bu üçlemenin ardından turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkardı ve gol krallığında İttifak'ın yıldızı Muhammed el-İsa'nın yalnızca bir gol gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Hücumda parlayan tek oyuncu Gamdi değildi; hafta, Teavun oyuncusu Abdülmecid eş-Şerif, Feyha oyuncusu Daniel Al Habib ve Cebelin oyuncusu Kabiru Saliso tarafından atılan üç ikili gole de sahne oldu.

Böylece pek çok rakam ve dikkat çekici an barındıran beşinci haftaya perde indi; ancak en öne çıkan olay, giderek daha da netleşen İttihad'ın zirvedeki konumu olmaya devam etti. Bunun yanında Ammar el-Gamdi'ye haftanın yıldızı unvanını kazandıran hat-trick, sezonun başlangıcıyla birlikte gol krallığı yarışını da alevlendirdi.