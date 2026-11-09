Parlamayı sürdürenlerle yeni isimlerin ortaya çıkışı arasında, Joy 21 Yaş Altı Elit Ligi'nin onuncu haftası, takibe değer bir grup yeteneği gözler önüne serdi. Bir dizi oyuncu; ister belirleyici goller, ister bireysel yetenekler, isterse etkili savunma rolleri sayesinde olsun, kulüpleriyle dikkat çekici performanslar sergiledi.

Turnuvanın zirvesi için İttihad ile Ahli arasındaki rekabet kızışırken, yarışma, yeteneklerini kanıtlamaya ve teknik ekiplerin dikkatini çekmeye çalışan genç yeteneklerin keşfedildiği bir alan olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca maçlar, "STC TV" platformu üzerinden e-posta veya telefon numarasıyla kayıt olunarak ücretsiz yayınlanması sayesinde daha geniş bir taraftar kitlesi tarafından izleniyor.

Sultan eş-Şuca: Parlamayı sürdüren bir Hilal yeteneği

Sultan eş-Şuca, Damak karşılaşmasında Joy Ligi'ndeki ikinci golünü kaydederek Hilal forması altında dikkat çekici performanslarını sürdürdü ve ister kanatlarda hareket ederek ister sahanın derinliklerine girerek tehlike yaratma kabiliyetini bir kez daha gösterdi.

Eş-Şuca, geçen sezon 18 yaş altı kategorisinde Hilal'in en önemli golcülerinden biriydi ve fırsatları değerlendirmede belirgin bir gol içgüdüsüne sahip olduğunu ortaya koyuyor; bu, ister Feth karşısında yaptığı gibi hızlı tepki vererek ve sekme topları değerlendirerek, isterse rakip savunmayı delerek olsun. Bu da Damak karşısındaki golünde görüldü; bu golü, Nasr'ın eski forveti Kolombiyalı John Durán'ın tarzında kutladı.

Adnan el-Bişri: İttihad formasıyla dünya klasması bir gol

Ammar el-Gamidi'nin yeniden gol atmasına ve kaleci Abdullah Falate'nin parlamasına rağmen, İttihad'ın Ensar'ı 4-0 yendiği karşılaşmada ışıkları Adnan el-Bişri üzerine çekti; ceza sahası dışından sert bir şutla kaleciyi avlayarak sol köşeye yerleşen dikkat çekici bir gol kaydetti.

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2025 yazında Ahli'den İttihad'a geçen el-Bişri, üçüncü haftada gol hanesini açmasının ardından yarışmadaki ikinci golünü kaydetmeyi başardı; böylece adını Amid'in golcüler listesine ekledi ve lider takımın hücum çözümlerinin çeşitliliğini yansıttı.

Nayif eş-Şuveyrih: Nasr'ı koruyan olağanüstü bir kurtarış

Nayif eş-Şuveyrih, Nasr'ın Riyad ile berabere kaldığı maçta gol kaydeden isim olmasa da, onuncu haftanın en dikkat çekici savunma anlarından birini sergiledi; rakibin denemelerine karşı yaptığı iki önemli müdahale sayesinde takımını mağlubiyetten kurtarmada belirleyici bir rol üstlendi.

Yakın zamanda Hilal'den transfer olan Nasr savunmacısı, Battal el-Harisi'nin topunu kale çizgisinden uzaklaştırmayı başardı; ardından ikinci yarıda ceza sahası içindeki tehlikeli bir şutu durdurmak için yeniden müdahale etti. Eş-Şuveyrih, sarı takımdaki yolculuğuna geçen ekim ayında başladı ve takımın arka hattını güçlendirme kabiliyetine dair olumlu bir işaret verdi.

Ziyad Aba: Golcüler yarışını yeniden alevlendiren ikili

Ziyad Aba, Ahli ile İttifak karşılaşmasını gol parlaklığını yeniden kazanmak için değerlendirdi; Ahli'nin 2-0'lık galibiyetinde iki gol kaydederek, özellikle sağ cepheden topla sokulmada ve yarım fırsatları değerlendirmede dikkat çekici hücum kabiliyetlerine sahip olduğunu ortaya koydu.

Aba, sezon başında golcülük zirvesi için yarışan isimlerden biriydi; sonrasında gol oranı düştü, ancak onuncu haftada güçlü bir dönüş yaparak gol sayısını 6'ya çıkardı. Böylece golcüler listesinin lideri takım arkadaşı Musa Adem ile arasındaki farkı yalnızca 3 gole indirdi ve Ahli takımı içindeki rekabeti yeniden gündeme getirdi.

Gali eş-Şammari: Kendisini sahnenin zirvesine taşıyan bir hat-trick

Gali eş-Şammari, Neom'u Vatan karşısında 4-0'lık geniş skorlu bir galibiyete taşıyarak onuncu haftanın en parlak yıldızıydı; kaydettiği üç gol, onu Joy Elit Ligi'nin bu sezonundaki hat-trick sahipleri listesine soktu.

Eş-Şammari, topsuz alanda hareket etmede ve ofsayt tuzağından kaçmada büyük bir zeka gösterdi; ayrıca ceza sahası içinde iyi konumlanma ve savunmacılar arasındaki boşlukları değerlendirme konusunda da başarılıydı. Golleri ayak ve kafa arasında çeşitlilik gösterdi; böylece eksiksiz bir hücum performansı sergileyerek bu haftada dikkatleri üzerine çeken en önemli isimlerden biri olduğunu kanıtladı.

Eş-Şammari, bu sezon İttifak'tan Muhammed el-İsa, Feth'ten Jefferson Ramos, İttihad'dan Ammar el-Gamidi, Feyha'dan Daniel Al Habib ve Ahli'den Ziyad Aba'yı barındıran hat-trick sahipleri listesine katıldı; bu da yarışmanın sunduğu hücum yeteneklerinin çeşitliliğinin bir göstergesi.