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Roshn'da yaşanıyor: Bir Suudi kulübünde Messi ile Kanté'yi buluşturan hikaye

Transfers
L. Messi
R. Messi
A. Kante
N. Kante
Al-Ettifaq
Premier Lig
Arjantin
Fransa
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Ligi'nde nadir görülen bir olay

Suudi Roshn Ligi, bu yaz transfer döneminde nadir görülen bir tesadüfe sahne oldu; kulüplerinden biri Messi ve Kanté ikilisini bir araya getirmeyi başardı.

Lionel Messi ve N'Golo Kanté dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından sayılıyor, ancak ikisi de Suudi Ligi'nde oynamıyor. Zira "Pire" ABD'nin Inter Miami takımında yer alırken, Fransız yıldız Türkiye'nin Fenerbahçe forması giyiyor.

İki dünya yıldızının Suudi Arabistan Krallığı'ndan uzak iki farklı kıtada bulunmasına rağmen, Al-Ettifaq kulübü isimlerini Roshn Ligi'nde bir araya getirmeyi başardı.

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Al-Ettifaq kulübü, geçtiğimiz 14 Ağustos'ta, Fransız kanat oyuncusu Ryan Messi'yi Strasbourg'dan bu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Premier Lig
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Abha
ABH
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI

19 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Neom'da kiralık olarak oynamış ve bu takımla 13 maça çıkarak bir gol atıp bir gol de asist yapmıştı.

Fransız kanat oyuncusu henüz bir yıldız olmasa da Al-Ettifaq onun ismini mümkün olan en iyi şekilde değerlendirdi ve resmî "X" hesabından transferi duyurmak için bir video yayımlayarak şu ifadeyi kullandı: "Messi Ettifaqlı oldu."

Bu duyuru, Suudi kulübünün oyuncunun ön adını anmaması nedeniyle bir tartışma yarattı. Kulüp aynı şeyi geçtiğimiz Pazar günü, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Abdoulaye Kanté'nin transferini açıklarken de tekrarladı.

Al-Ettifaq, resmî "X" hesabından transferi duyurmak için bir video yayımlayarak şu ifadeyi kullandı: "Kanté Ettifaqlı oldu." Burada da ön adı belirtmedi.

Küçük Kanté, 21 yaşında Fildişi Sahilli bir orta saha oyuncusu olup, basın haberlerine göre Al-Ettifaq onu İngiltere'nin Middlesbrough takımından 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Al-Ettifaq, Ryan Messi ve Abdoulaye Kanté'nin isimlerinin hakkını vermesini ve ilk 4 haftada iki maç kaybederek 6 puanla dokuzuncu sıraya gerileyen takımın yeni sezonda sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olmalarını umuyor.

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