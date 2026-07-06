Roshon Profesyonel Ligi, Amerika, Meksika ve Kanada’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası’nda yıldızlarının dikkat çekici goller atmasıyla heyecan verici varlığını sürdürdü.

2026 Dünya Kupası’nda, Cristiano Ronaldo, João Félix, Rúben Neves ve João Cancelo’dan oluşan Portekizli dörtlü başta olmak üzere, Roshen Ligi’nde forma giyen birçok yıldız oyuncu yer aldı.

Futbol istatistikleri ağı “Opta”, Suudi Profesyonel Ligi’nin Dünya Kupası tarihinde atılan gol sayısı açısından Arap ligleri listesinin başında yer aldığını belirtti. Lig oyuncularının toplam gol sayısı 28’e ulaştı; bu rakam, son yıllarda ligin seviyesindeki büyük gelişmeyi ve uluslararası sahnede etkili oyuncuları çekme kapasitesini yansıtıyor.

İkinci sırada ise 11 golle Mısır Ligi yer alıyor. Lig, hem yerli yıldızlar hem de farklı dönemlerde Mısır sahalarında forma giymiş profesyonel oyuncular aracılığıyla, oyuncularının Arap ve Afrika milli takımlarında uzun süredir aktif olarak yer almasından yararlanıyor.

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Tunus Ligi ise oyuncularının Dünya Kupası tarihinde attığı 8 golle listede üçüncü sırada yer aldı; bu rakam, Tunus futbol okulunun büyük turnuvalarda boy gösterebilecek ve milli takımlarına katkı sağlayabilecek oyuncular yetiştirmeye devam ettiğini yansıtıyor.

Katar Ligi 7 golle dördüncü sırada yer alırken, onu oyuncuları 6 gol atan Birleşik Arap Emirlikleri Ligi izledi; bu durum, son yıllarda her iki ülkede altyapı ve spor yatırımlarındaki gelişmeyi açıkça yansıtıyor.

Listeye ayrıca 5 gol kaydeden Cezayir Ligi ve 4 gol kaydeden Fas Ligi de yer alırken, Irak Ligi oyuncuları 2 gol attı; bu, Kuveyt Ligi’nin gol sayısıyla aynıdır ve böylece Dünya Kupası’na ilişkin bu istatistikte Arap dünyasının tablosu tamamlanmıştır.

Bu rakamlar genel olarak, Arap liglerinin hem yerel hem de uluslararası yetenekleri çekme ve geliştirme konusunda daha rekabetçi ortamlara dönüştüğünü yansıtıyor. Bu durum, büyük turnuvalarda, başta Dünya Kupası olmak üzere, oyuncuların performansına doğrudan yansıyor.



