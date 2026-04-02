Roshen Ligi'ndeki bir sonraki rakibi yüzünden... Ronaldo, Almería ile ilk krizini yaşıyor

Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz dönemde kulübün hisselerinin bir kısmını satın aldıktan sonra Almería kulübüyle ilk krizini yaşadı.

Ronaldo, geçtiğimiz 26 Şubat'ta Almería kulübünün %25 hissesini satın aldığını duyurdu ve bu yatırımı, CR7 SA'ya bağlı yeni kurulan CR7 Sports Investments şirketine dahil etti.

Satın alma işleminden yaklaşık bir ay sonra Flamengo, İspanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Almería'yı 3 yıl önceki bir transfer anlaşması nedeniyle sert bir dille eleştiren bir açıklama yayınladı.

Söz konusu anlaşma, o dönem basında yer alan haberlere göre, Brezilyalı kanat oyuncusu Lazaro'nun 2022 yazında Flamengo'dan Almería'ya 7 milyon euro karşılığında transferini içeriyordu.

Flamengo yaptığı açıklamada, sözleşme şartlarının Almería'nın transferle ilgili İspanya'da uygulanan tüm vergileri üstlenmesini öngördüğünü, ancak bunun gerçekleşmediğini ve Brezilya kulübünün 1,5 milyon avrodan fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Kulüp, yaklaşık 590 gün önce Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından bu tutarı almasına dair bir karar aldığını, ancak İspanyol kulübünün bu kararı yerine getirmekte geciktiğini ve bunun da borcun tutarını 1,8 milyon avroya çıkardığını belirtti.

Flamengo, açıklamasının sonunda, daha önce verilen kararın uygulanması ve kulüpler arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin saygı görmesi için Uluslararası Spor Mahkemesi'nin bu konuda doğru kararı vereceğine olan güvenini vurguladı.

Krizin merkezinde yer alan Lazaro'nun şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Najma kulübünde oynadığı ve 2025 yazında Almería'dan buraya transfer olduğu belirtiliyor. Lazaro'nun bir sonraki maçı, yarın Cuma günü, takımının Al-Nassr'ı Al-Awal Park Stadyumu'nda konuk edeceği Roshen Ligi'nin 27. haftasında Ronaldo'nun kendisiyle karşı karşıya geleceği maç olacak.