Rosenborg - Alanyaspor maçını hangi kanal yayınlayacak?

Alanyaspor tarihinde ilk kez Avrupa mücadelesine çıkıyor. İşte Antalya ekibinin Rosenborg ile oynayacağı maç hakkında bilmeniz gerekenler...

UEFA 3. eleme turunda , Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak.

Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.

Bu sezon Demir Grup 'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve , gruplara kalmak için mücadele edecek.

Daha fazla takım

Rosenborg - Alanyaspor maçını hangi kanal yayınlayacak?

Rosenborg ile Alanyaspor arasında oynanacak Avrupa mücadelesi 24 Eylül'de saat 20.00'de Lerkendal Stadı'nda oynanacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olan karşılaşmayı TRTSpor canlı olarak yayınlayacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.

Haberin devamı aşağıda

Salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

Turu geçerse muhtemel rakipler

Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura takımıyla temsilcisi Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, bu karşılaşmaya sahasında çıkacak.