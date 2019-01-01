Rose'dan ırkçılık tepkisi: Canıma tak etti! Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum...

Son zamanlarda Avrupa'nın bazı kentlerinde siyahi futbolculara karşı gerçekleştirilen ırkçı tezahüratların yankısı sürüyor.

'ın başarılı savunma oyuncusu Danny Rose, ırkçılık nedeniyle futbolu bırakmak istiyor.

İngiltere Milli Takımı'nın siyahi oyuncuları, Karadağ ile deplasmanda oynadığı EURO 2020 elemeleri grup maçında ev sahibi ekibin ırkçı tezahüratlarına maruz kalmışlar ve UEFA, Karadağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rose, kariyeri boyunca böyle vakaları yaşadığını ve bu nedenle futbolu bırakmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

"Artık canıma tak etti" diyen Rose, basın mensuplarına verdiği demeçte şunları söyledi:

"Futbolda beş altı yılım kaldı. Bitmesi için sabırsızlanıyorum. Bu oyunda yaşananları görüyorsunuz. Bunun içinde bulunmak istemiyorum. Futbolun içinde çok fazla siyaset vb şeyler var."

28 yaşındaki futbolcu, futbolu yöneten kurumların ırkçılıkla mücadele için yeterli eforu sarf etmediğini savundu.

"Benim teknik direktörüm maçın ardından hakemle tartıştığı için iki maç ceza alıyor. Ama bir ülke, ırkçılık yapmasına rağmen sadece küçük bir para cezasıyla kurtarıyor. Bu bir saçmalık. Yeterince sert cezalar yok."

Danny Rose 2013'ten beri Tottenham formasını terletiyor.