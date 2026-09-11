“Rosanero zırhlısı” ve City Group’un transfer piyasası: Inzaghi, Palermo Serie A’da olmadan yapamaz

Geçen sezon Catanzaro'ya karşı oynanan playofflardaki hayal kırıklığının ardından ligi domine etmek için kurulmuş bir takım.Pippo Inzaghi'nin Palermo'su, Serie B'deki ilk üç maçta aldığı üç galibiyetle, Juve Stabia, Arezzo ve Sampdoria karşısında fırtına gibi başladı; yedi gol attı, üç gol yedi ve ayrıca İtalya Kupası'nda da tur atladı.





NASIL BİR TRANSFER DÖNEMİ! - Çok da gizlenmeyen hedef, rakiplerle arasına açık fark koyarak City Group kulübünü sonunda Serie A'ya taşımak; uzun yıllar süren hasretin ardından bunun için transferde hiçbir masraftan kaçınılmadı. Son takviye, dün orta sahaya katılan Luca Mazzitelli oldu. Daha önceki yaz döneminde ise eski Juve oyuncusu Mattia Perin kaleye, seviye üstü Brezilyalılar Hernani ve Strefezza orta sahaya, Gabrielloni ile Vavassori de hücuma geldi.





SIRA DIŞI - Şu anda tablo, beş maçta beş galibiyeti gösteriyor; buna İtalya Kupası'nda Barbera'da 2-0 yenilen Lecce gibi önemli bir zafer de dahil. Ortadaki izlenim sıra dışı bir takım olduğu yönünde, ancak Inzaghi'nin bunu iyi yönetmesi gerekecek: “Ben işleri yarım bırakmam. Bugün bana Real Madrid bile gelse gitmem. Palermo her açıdan olağanüstü. İnsanlar ilk günden bana koşulsuz bir güven verdi. Bu insanlara karşı büyük bir minnet borcum var. Bu yıl tüyler ürperten şeyler yaptılar ve ben de onları hak ettikleri yere taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” Bir söz, sözdür.







