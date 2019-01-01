Rooney ve Vardy'nin eşleri casusluk kavgasında!

Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney'nin Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'ye yönelttiği suçlama İngiltere'de günün konusu oldu.

İngiltere, Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin kavgasını konuşuyor.

Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'yi kendisine ait gizli Instagram hesabındaki detayları The Sun gazetesine sızdırmakla suçladı.

Coleen Rooney, baştan beri hikayeleri sızdıran kişi olarak şüphelendiği Rebekah Vardy'yi suçüstü yakalamak için, Instagram'daki postlarını ve hikayelerini sadece Vardy'nin göreceği şekilde ayarladığını ve sonrasında kasıtlı olarak paylaştığı bazı sahte bilgilerin The Sun'da yer aldığını gördüğünde şüphelerinin doğrulandığını söylüyor.

Rooney'nin Twitter'dan yaptığı bu açıklama, İngiltere'de spor gündemini tamamen değiştirdi.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Rebekah Vardy ise buna karşılık Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Keşke bunu paylaşmadan önce beni aramış olsaydın. Ben bu konularda hiçbir gazeteciyle konuşmuyorum, onlar buna şahittir. Eğer bundan şüphelenip bana önceden söylemiş olsaydın şifremi değiştirirdim ve bu şekilde hâlâ hikayelerin sızıp sızmadığına bakardık. Yıllar boyunca benim Insta'ma birçok insan erişim sağladı ve sağlıyor. Daha bu hafta takip ettiğimi bilmediğim insanları takip ediyor olduğumu fark ettim." şeklinde konuştu.

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Paraya ihtiyaç duymadığını belirten Vardy, "Komik olmaya çalışmıyorum ama benim paraya ihtiyacım yok ki? Senin hikayelerini satarak ne kazanabilirim? Seni çok severdim Coleen, bunu yapman beni çok üzdü. Hele ki hamile olduğum şu günlerde." dedi.

Rebekah Vardy konuyla ilgili avukatlarından hukuki görüş alacağını belirterek mahkeme sinyali de verdi.