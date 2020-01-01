Rooney: Ronaldo zayıf olduğu için Big Mac yiyordu

İngiliz efsane, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki günlerine dair ilginç bir anektod paylaştı.

'ın eski yıldızı Wayne Rooney, 'yla birlikte gerçekleştirdikleri McDonald's ziyaretlerini anlattı.

Kırmızı Şeytanlar'ın sembol isimlerinden Rooney, Times'a verdiği röportajda Ronaldo'yla ilgili ilginç detaylar paylaştı.

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Portekizli yıldızın o dönem zayıf olmasını kafaya taktığını ve kilo almaya çalıştığını ifade eden Rooney, "Bir dönem Ronaldo'yla maçlara ve antrenmanlara birlikte giderdik. Bir gün, maçtan bir gece önce McDonald's'a gitmek zorunda kaldık çünkü Big Mac yemek istedi. Çok zayıftı ve kilo almaya çalışıyordu. Ben de onu götürdüm." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Rooney ve Ronaldo, Manchester United formasıyla birlikte geçirdikleri yıllarda Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Lig Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları tattılar.

Rooney kariyerini Derby'de, Ronaldo ise 'ta sürdürüyor.