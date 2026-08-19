Marcus Rashford, farklı bir başlangıç arayışıyla Manchester United'a döndü ancak Wayne Rooney'den net bir mesaj aldı: Karar senin elinde ve başarıya giden yol yalnızca sıkı çalışmaktan ve taraftarın güvenini yeniden kazanmaktan geçer.

Rooney, Manchester United forması altında 253 gol atarak kulübün tarihinin en golcü oyuncusu olarak sahip olduğu rekorunu kırabilecek tek oyuncunun Rashford olduğu görüşünde.

ESPN ağı, Rooney'nin açıklamalarını, Manchester United'ın tarihi golcüsü ile Disney+ platformunun futbol içerik üreticisi Mark Goldbridge tarafından sunulan yeni bir program olan Stick to United podcast'i üzerinden aktardı: "Marcus'la durum tuhaf, çünkü onun bu yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz ve bunu zaten kanıtladı. Ama asıl soru şu: İsteği var mı? Gerçekten Manchester United için oynamak istiyor mu?"

Şöyle devam etti: "Eğer kulüpte devam etmek istiyorsa, önce taraftarla yeni bir ilişki kurmalı. Bunu başarmanın en kolay yolu sıkı çalışmak ve beden dilini düzeltmek, çünkü şu anda beden dili iyi değil ve belki de bunu düzeltmesine yardımcı olacak biriyle çalışması gerekiyor."

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Ve ekledi: "Efor seviyesini yükseltmesi gerekiyor, ama hâlâ genç ve Manchester kökenli. Bu yüzden United'daki gol rekorumu kırabilecek tek oyuncunun o olduğunu düşünüyorum."

Rashford, 138 golle Manchester United'ın tarih boyunca en golcü oyuncuları listesinde on beşinci sırada yer alıyor ancak Aston Villa ve Barcelona ile iki kiralık deneyim yaşamadan önce eski teknik direktör Ruben Amorim'in planlarının dışında kaldıktan sonra Aralık 2024'ten bu yana takımda forma giyemedi.

Rooney şunları söyledi: "Marcus'un Aston Villa ya da Barcelona'da parladığını görmek istemiyorum. Onun Manchester United ile başarılı olmasını ve gol atmasını istiyorum, ancak bu, başını öne eğmesini, tüm gücüyle çalışmasını ve daha olumlu bir hâle gelmesini gerektiriyor."

United'ın eski forveti, Rashford'un çevresindeki insanları gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Güvendiği insanlara dikkatle bakmalı, çünkü sayıları çok fazla olmayacaktır. Yakınındakileri korumalı, antrenmanlara gitmeli, sıkı çalışmalı ve hazırlığını yeniden kazanmalı; eğer bunu yaparsa iyi olacaktır."

Rashford, Barcelona'nın önceki kiralık dönemini kalıcı transfere çevirmeme kararı almasının ardından, hazırlık döneminde Michael Carrick'in planlarına dahil olarak bu sezon United ile yeni bir fırsat elde etmeye hazırlanıyor.