Manchester United efsanesi Paul Scholes, 2011-2012 Premier Lig şampiyonluğunun Manchester City'den geri alınması halinde unvanın Manchester United'a verilmesine ilişkin tartışmada eski takım arkadaşı Wayne Rooney'ye karşı çıkarak geniş yankı uyandırdı.

Rooney, "Stick to United" adlı podcast'te, United'ın belirleyici bir günde averajla ligi City'ye kaptırmasına rağmen, 2011-2012 sezonunun şampiyonluk madalyasını kabul etmekten rahatsızlık duyacağını söylemişti.

Rooney şunları söyledi: "Başka bir madalyayı kabul etmekten rahatsızlık duyarım. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, o sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık."

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Ve ekledi: "Bu olabilir, unvanları geri alabilirler, ama ben bu madalyayı istemiyorum, çünkü takım olarak o sezon bunu hak etmediğimizi düşünüyorum, zira sezonu ilk sırada bitirmedik."

Ancak Rooney ile birlikte United'da 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Scholes, Daily Mail gazetesinin yazdığına göre Instagram hikayesi üzerinden açıkça yanıt verdi: "Eski takım arkadaşlarımın onlardan unvanları geri almak istediklerini, ama madalyalarını istemediklerini söylediğini duyup duruyorum... Bunun canı cehenneme, ben açgözlüyüm, madalyamı istiyorum."

Scholes'un vitrininde 11 Premier Lig şampiyonluk madalyası bulunuyor; bu da onu United tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri yapıyor.

Bu tartışma, bağımsız bir komitenin Manchester City'yi dokuz yıl boyunca (2009-2018) mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulan kararının ardından ortaya çıktı; bu karar, kulübün bu dönemde kazandığı 9 unvanın geri alınmasına yol açabilir.

Rio Ferdinand ve David de Gea ise daha önce 2012 unvanının United'a verilmesi fikrine destek verdiklerini açıklamışlardı.