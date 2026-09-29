Tartışma yaratabilecek bir tavırla, Wayne Rooney, Premier Lig'in mali ihlaller davası nedeniyle Manchester City'yi bazı şampiyonluklarından mahrum etmeye karar vermesi durumunda Manchester United'ın İngiltere Premier Lig kupalarını geriye dönük olarak kazanması fikrini reddetti.

Manchester City, 115 ihlal içeren ve 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki döneme dayanan davada kendisine yöneltilen suçlamaların çoğundan suçlu bulunmuştu; ayrıca Aralık 2018 ile Şubat 2023 arasında lig ligi soruşturmalarıyla iş birliği yapmamakla suçlanıyordu.

Nihai cezalar henüz açıklanmazken, kulüp temyize hazırlanıyor; bu arada soruşturmaya konu olan dönemde kazandığı bazı kupalardan mahrum bırakılma olasılıkları da bulunuyor. Bu, "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

Rooney, 2011-2012 sezonunu Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United'ın kadrosundaydı; ancak kupanın rakibinden geri alınmasına karar verilse bile ligin madalyasını geriye dönük olarak almak istemediğini vurguladı.









Rooney, "Stick to United" adlı podcast aracılığıyla şöyle konuştu: "Açıkçası, başka bir İngiltere Premier Lig madalyasını kabul etmekten rahatsızlık duyarım, çünkü onu hak ettiğimizi düşünmüyorum. O sezon kupayı kazanmak için yeterince şey ortaya koymadık."

Şunları ekledi: "Ben oyuncuları düşünüyorum; ligi kazanmak için ellerinden gelen her şeyi verdiler ve bunu gerçekten başardıklarına inanıyorlardı. Yönetim düzeyinde olup bitenlerden hiçbir haberleri yoktuysa ve sonra aniden madalyalarından mahrum bırakıldılarsa, onların yerinde olsaydım şok ve üzüntü duyardım."

Manchester United efsanesi sözlerini şöyle tamamladı: "Kupalar Manchester City'den geri alınabilir, ama ben onları almak istemiyorum; çünkü bir takım olarak o yıl kupayı hak ettiğimizi hissetmiyorum. Sonuçta, sezonu birinci sırada tamamlamadık."