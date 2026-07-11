Rooney, Johei’yi Haaland ile antrenman yapmanın tehlikeleri konusunda uyarıyor

İngiltere’nin efsane futbolcusu Wayne Rooney, Three Lions’ın savunma oyuncusu Mark Joyhi’yi, Manchester City’deki takım arkadaşı Norveçli forvet Erling Haaland ile yaptığı antrenman sırasında uyardı.

Bu yorum, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ve Norveç milli takımlarının karşılaşmasından önce geldi.

Ronaldo, BBC tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Bazıları, Joyeh'in Haaland ile her gün antrenman yapmasının bir avantaj olduğunu düşünüyor, ancak ben öyle görmüyorum. Aksine, bu durum işi daha da zorlaştırıyor."

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Bu, boksörlerin maç hazırlığı sırasında kendilerinden daha az yetenekli rakiplerle antrenman yapmalarının nedenidir; çünkü sakatlık riskiyle karşı karşıya kalırlar.”

Rooney sözlerini şöyle tamamladı: “Haaland gibi bir forvetle antrenman yaptığınızda, antrenmanlarda attığı tüm o goller aklınızda kalır ve bu iyi bir şey değildir. Dolayısıyla, aslında bu hiç de bir avantaj değil.”