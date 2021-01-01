Rooney, Cavani ve Fernandes'in önemine değindi

Manchester United'ın efsane futbolcusu, Edinson Cavani ve Bruno Fernandes'in Manchester United'ı şampiyonluk yarışına soktuğunu söyledi

'ın efsane oyuncusu Wayne Rooney, eski takımının Premier Lig'in zirvesine yerleşmesinde Bruno Fernandes ve Edinson Cavani'nin büyük rolü olduğunu söyledi.

Her iki oyuncunun da şampiyonlukların nasıl kazanıldığını bildiğini ifade eden Rooney, Cavani'nin transferinin Paul Pogba'nın üzerindeki baskının azalmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Manchester United'ın son birkaç yıldır şampiyonluk içim gerekli olan tecrübeden yoksun olduğunu ancak Fernandes ve Cavani'nin bu durumu değiştirdiğinin altını çizen Rooney, "Manchester United artık kazanmayı bilen oyunculara sahip ve bu durum takımın şampiyonluğa oynamasını sağlıyor. United'ın şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.