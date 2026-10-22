Emekliye ayrılmasından bu yana en sert çıkışını yapan Manchester United'ın tarihi gol kralı Wayne Rooney, takımın mevcut oyuncularına ateş püskürdü. Rooney, Como karşısında alınan aşağılayıcı yenilginin ardından kaptan Bruno Fernandes'in yaptığı tartışmalı açıklamalara yanıt olarak oyuncuları "bencillik" ile ve "çocuk gibi" davranmakla suçladı.

Manchester United, İtalya'da tam anlamıyla bir çöküş yaşamış ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Como'ya 4-1'lik ağır bir skorla yenilmişti. Farkı yalnızca uzatma dakikalarında Joshua Zirkzee'nin kaydettiği geç bir onur golü azaltabilmişti.

Maçın ardından Fernandes, teknik ekibin taktiklerini açıkça eleştirerek bir sürprize imza attı. Takımın baskı uygulamakta başarısız olduğunu ve ikinci dakikada yediği golün ardından bir "teslimiyet" haline girdiğini vurguladı. Bu durum, geçici menajer Michael Carrick'in omuzlarındaki baskıyı daha da artırdı.

Rooney, sert bir yanıt vermekte tereddüt etmedi ve bugün perşembe günü "United Stand" podcast'ine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Martinez açıklama yaptığında, bunun gerçek bir kabus olduğunu söylemiştim; çünkü soyunma odasını mahvedecekti. Başlangıç o oldu. Şimdi bunu Bruno'da gördük ve daha fazla oyuncuda göreceğiz, çünkü sorumluluk almak istemiyorlar."

Old Trafford efsanesi şöyle devam etti: "Bruno'nun söylediklerini doğru ya da yanlış diye değerlendirebilirsiniz, ama sahada sorumluluğu üstlenmeniz gerekir. Bu oyuncular bencil; ne takım arkadaşlarını ne menajeri ne teknik ekibi ne de taraftarları umursuyorlar. Tek önemsedikleri kendileri. İşlerine gelen bir şey olmadığında çocuk gibi davranıyorlar, isyan ediyorlar ve suçu kendileri dışında herkesin üzerine atıyorlar."

Rooney'nin bu patlaması, United'ın soyunma odasındaki bölünme işaretlerinin tırmandığı bir dönemde geldi. Fernandes'in açıklamalarından önce savunma oyuncusu Lisandro Martinez de Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından kulüp yönetimini eleştirmiş ve büyüklerle rekabet edebilmek için daha fazla yatırım yapılmasını istemişti.

Rooney'nin eski takım arkadaşı olan ve ocak ayında Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından geçici olarak atanan, sonuçlarda geçici bir iyileşmenin ardından 2028'e kadar sözleşmeyle kadrosuna katılan Michael Carrick, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. Takım, tüm kulvarlardaki son 7 maçta herhangi bir galibiyet elde edemedi ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında yirminci sıraya, Premier Lig'de ise on üçüncü sıraya geriledi.



