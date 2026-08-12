Barcelona'nın yıldızı Roony Bardghji (20 yaşında), son dönemde geçirdiği ciddi sakatlığın ardından bugün çarşamba günü ameliyat oldu.

Barcelona, İsveçli oyuncusu Roony Bardghji'nin sağ dizindeki ön çapraz bağında yırtık olduğunu resmen açıklamıştı.

İsveçli oyuncu için darbenin ağırlığı, mevcut sakatlığın daha önce Kopenhag ile oynadığı dönemde ön çapraz bağ yırtığı geçirdiği aynı sağ dizde meydana gelmesi nedeniyle daha da artıyor.

Roony Bardghji, ameliyat olduktan sonra sosyal medyada şunları yazdı: "Geri dönüş şimdi başlıyor."

Fazla oynama şansı bulamadığı bir sezonun ardından Blaugrana ona yeni bir kulüp arıyordu. Şu an itibarıyla Bardghji, Barcelona'da kalacak.

Takım arkadaşlarının birçoğu sosyal medya üzerinden ona destek mesajları gönderdi; hatta eski kulübü de onlara katıldı.

Kopenhag, sakatlanan Bardghji'ye moral vermek için sosyal medya hesaplarında şunları söyledi: "Güçlü kal Roony. Bunu daha önce başardın, tekrar başarabilirsin."

Barcelona, durumu ve oyuncunun maçlardan uzak kalacağı süreyi açıklığa kavuşturmak için yakında yeni bir açıklama yayınlayacak.