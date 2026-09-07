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Wayne RooneyGetty

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Rooney: Arsenal'in yıldızı Chelsea karşısında kırmızı kart görmediği için şanslıydı

Transfers
Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
Gabriel
E. Martinez
W. Rooney
İngiltere
Brezilya
Arjantin

Manchester United efsanesi görüşünü açıklıyor

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Arsenal'in Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel'in kırmızı kart görmemesinde "son derece şanslı" olduğunu düşünüyor. Söz konusu karşılaşma dün Pazar günü İngiltere Premier Lig'de oynandı.

Rooney, Gabriel'in Chelsea kalecisi Emiliano Martinez'in kafasına tekme atmasının ardından, maçın başlamasından yalnızca beş dakika sonra Arsenal oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiği kanısında.

Birçok Chelsea oyuncusu, Martinez'in şiddetli acı çekmesine ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasına neden olan bu olaya büyük öfke duydu.

Hakem Chris Kavanagh'ın görüşü ceza sahasındaki karmaşa nedeniyle engellenmişti, ancak VAR hakeme kararı yeniden değerlendirmesi için saha kenarındaki ekrana gitmesini önermedi.

Rooney, BBC kanalındaki "Match of the Day" programında olayı analiz ederken şunları söyledi: "İlk bakışta fark etmiyorsunuz, ama tekrarı izlediğinizde ve hız yavaşlatıldığında daha net görebilirsiniz."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Martinez topu tutuyordu, Gabriel de onun kafasına tekme attı, ardından bacağını kaldırdı ve yükseğe sıçradı. Sahada kalabildiği için son derece şanslıydı."

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