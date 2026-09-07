Rooney: Arsenal'in yıldızı Chelsea karşısında kırmızı kart görmediği için şanslı

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Arsenal'in dün pazar günü Premier Lig'de Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel'in kırmızı kart görmediği için "son derece şanslı" olduğunu düşünüyor.

Rooney, Gabriel'in Chelsea kalecisi Emiliano Martinez'in kafasına yaptığı tekmenin ardından, Arsenalli oyuncunun maçın başlamasından yalnızca beş dakika sonra kırmızı kart görmesi gerektiği kanısında.

Birçok Chelsea oyuncusu, Martinez'in şiddetli ağrı çekmesine ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasına yol açan bu olaya büyük tepki gösterdi.

Ceza sahasındaki karmaşa nedeniyle hakem Chris Kavanagh'ın görüşü engellendi; ancak video yardımcı hakem teknolojisi, hakeme kararı yeniden değerlendirmesi için saha kenarındaki ekrana gitmesini önermedi.

BBC kanalındaki "Match of the Day" programında olayı değerlendiren Rooney şunları söyledi: "İlk bakışta fark etmiyorsunuz, ama tekrarını izlediğinizde ve görüntü yavaşlatıldığında daha iyi görebilirsiniz."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Martinez topu tutuyordu, Gabriel de onun kafasına tekme attı, sonra bacağını kaldırıp yükseğe sıçradı. Sahada kalabildiği için son derece şanslıydı."

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