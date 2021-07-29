Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başı derde giren Wayne Rooney, eşinden ve çocuklarından özür diledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County’yi çalıştıran Wayne Rooney, takımının Salford City ile oynadığı maçın ardından bir gece kulübündeki partiye katılmıştı.

Bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Rooney’nin iki kadınla birlikte bir otele giriş yaptığı görülmüştü.

Bir anda oldukça popüler olan bu görüntülerin ardından İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamayla ailesinden özür diledi.

Neler söylendi?

Takımı Derby County’nin Real Betis’le oynadığı hazırlık maçının ardından yaşadığı talihsiz olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bir hata yaptım ve iki arkadaşımla birlikte özel bir partiye gittim.”

“Sosyal medyada yayılan o fotoğraflardan ötürü ailemden ve kulübümden özür diliyorum.”

“Derby County’ye bana teknik direktörlük fırsatı verdiği için minnettarım. Bu kulübü ait olduğu yere çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm gücümle bunun için çalışacağım.”

Rooney, bu olayın ardından neler hissediyor?

Wayne Rooney, bu hikayede bir komploya kurban gidip gitmediği sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Evet öyle hissediyorum ama bu konuya girmek istemiyorum. Bu defter kapandı ve şu anda tamamen geleceğe odaklandım, pazar günün oynayacağımız maça hazırlanıyoruz.”

Rooney’nin teknik direktörlük karnesi

Wayne Rooney, 2021 yılının ocak ayında göreve getirildiği Championship ekibi Derby County’nin başında 24 maça çıktı. Rooney, bu karşılaşmalarda yedi galibiyet aldı.

Derby County, Wayne Rooney’den önce ise bir dönem Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Phillip Cocu tarafından çalıştırılıyordu.

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