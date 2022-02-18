Wayne Rooney, Nisan 2006'da bir Chelsea oyuncusunu sakatlamayı umduğunu açıklamasının ardından Futbol Federasyonu tarafından uyarıldı.

Futbol Federasyonu (FA), bu ay Pazar günü Mail'de yayınlanan bir röportajın ardından Derby yöneticisinden gözlem istedi.

İngiliz futbolunun yönetim organı, Rooney'den yorumları üstlenmesini istedi ve FA onu davranışı konusunda uyardı.

Rooney ne söyledi?

Rooney meselenin kapandığına inanıyor ve Sky Sports'a şunları söyledi:

"Açıkçası FA'ya cevabımı verdim, bana bir uyarı verdiler ve hepsi bu, mesele kapandı. Bu yüzden bundan sonra yolumuza devam edebiliriz.

"Öyle. FA açıkça bildirdi ve araştırmaları gerekti. Bir uyarı aldım. İşte bu, bitti, devam ediyoruz. Konu kapandı ve memnunum bununla."

Ne yaşanmıştı?

Mail on Sunday ile yaptığı röportajda Rooney, bir rakip oyuncuya zarar vermek istediğini söylemişti.

"Maçtan önce kramponlarımı değiştirdim. Daha uzun kramponlar taktım çünkü birini incitmek istedim" dedi.

Daha sonra Chelsea oyuncusu John Terry ile çatıştı ve defans oyuncusunu acı içinde yerde bıraktı.

"Chelsea bir puan kazanırsa, ligi kazandılar demekti" dedi.

"O zaman dayanamadım. Çiviler yasaldı. Yasal boyuttaydılar. Ancak normalde giydiğimden daha büyüktüler."

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