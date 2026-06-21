Eloy Room, Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçında Ekvador’u 0-0’da tutan Curaçao’nun büyük kahramanı oldu. 37 yaşındaki kalecinin kahramanlığı, bu olağanüstü kalecinin Instagram sayfasında çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Miami FC'de forma giyen Room, Ekvador maçı öncesinde Instagram'da henüz 100.000 takipçiye ulaşamamıştı. Yaptığı sayısız kurtarış ve Curaçao'nun Dünya Kupası'nda kazandığı tarihi puan sayesinde takipçi sayısı patlama yaşadı: Tecrübeli kaleci şu anda 750.000 takipçiye doğru ilerliyor.

Maçın ardından Room, haklı olarak FIFA tarafından Maçın Adamı seçildi. Ayrıca Curaçao'nun kalecisi, yaptığı on beş kurtarış sayesinde muhtemelen bir rekor kırdı. İstatistik ajansı Opta bu rakamı doğruluyor; böylece Room, 2014 yılında ABD adına Belçika karşısında on beş kurtarış kaydeden Tim Howard ile eşit seviyeye geldi. FIFA ise Howard’ın o dönemde on altı şutu engellediğini bildiriyor.

Room’un muazzam performansı, Pazartesi günü İspanya’yı 0-0’da tutmayı başaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha’nın büyülü gecesini akla getiriyor. Bu olağanüstü performans gösteren kalecinin Instagram’daki takipçi sayısı da patlama yaşayarak şu anda on beş milyona ulaştı.

“Bu ödül kesinlikle vitrine konacak. Dünya Kupası’nda Maçın Adamı seçilmek harika bir şey,” diye konuştu Room, FIFA’dan aldığı ödülle ilgili olarak NOS’a yaptığı açıklamada. “Az önce soyunma odasında bakanı gördüm. Sanırım Curaçao’da küçük bir heykeli dikilecek.”

“Gerçek dışı bir gece. Zor olacağını biliyorduk, çünkü Ekvador iyi bir rakip. Bir şeyler göstermeye hazırdık, çünkü ilk maçtan sonra (Almanya’ya karşı 7-1’lik yenilgi, ed.) bir nevi rövanş almak istiyorduk,” diyen memnun Room, son olarak Instagram’da kazandığı çok sayıda takipçiye de değindi.

“Maçtan önce 90.000 takipçim vardı. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum,” diye iç geçiren Room’a, takipçi sayısının yarım milyonu aştığı söylenir. “Pfff. Nasıl olabileceğini bilirsin, değil mi? Bu, Yeşil Burun Adaları’nın diğer kalecisinin de başına gelmişti. Ama benim için önemli değil. Önemli olan bir puan almış olmamız, Dünya Kupası’ndaki ilk puanımız. Gerisi tam bir çılgınlık.”