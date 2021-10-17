Ronaldo'nun tepkisi Solskajer için kritik süreci başlattı

Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manchester United'ın son üç maçını da kazanamaması, Norveçli çalıştırıcıyı sıkıntıya soktu.

Leicester City deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan ve Premier Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan da galibiyet çıkartamayan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceğinin kısa bir süre sonra tartışmaya açılabileceği öne sürüldü.

United'ın zorlu fikstürü de Norveçli çalıştırıcıyı zor bir duruma soktu.

Cristiano Ronaldo'nun Leicester maçının son düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına yönelmesi Portekizli yıldızla eski takım arkadaşı olan yeni teknik direktörü arasında soğuk rüzgarların estiği şeklinde yorumlanırken, Manutdnewsfeed'de yer alan haberde önümüzdeki ay gerçekleşecek milli maç arasının Solskajer için kritik olabileceği belirtildi.

İkincilik tatmin etmeyecek

Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından hedefini Premier Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Manchester United'da ikinciliğin ne yönetimi ne taraftarı ne de Ronaldo'yu tatmin edeceği ifade edilirken, İngiliz devinin zorlu fikstürü de önümüzdeki dönemde alınacak kararlara ilişkin belirleyici bir rol oynayabilir.

Solskajer'e geçtiğimiz günlerde yapılan üç senelik yeni sözleşme teklifi her ne kadar yönetimin deneyimli teknik direktöre olan güvenini ortaya koysa da kısa bir süre içinde oynanacak Liverpool, Tottenham, Manchester City ve Atalanta karşılaşmaları Manchester United'ın efsane isminin yolun sonuna beklenenden erken gelmesine neden olabilir.

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