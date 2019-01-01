Serie A

Ronaldo'nun maaşı, Serie A futbolcularını üçe katladı

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Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, aldığı maaşıyla Serie A’daki oyunculardan üç katı daha fazla bir kazanç elde ediyor.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre yıldız isim, yılda 31 milyon euro kazanarak Serie A’daki diğer futbolculardan 3 katı kadar daha fazla kazanıyor.

Cristiano Ronaldo’yu takip eden isim ise takım arkadaşı Matthijs de Ligt. Ajax’ta yıldızı parladıktan sonra Juventus’un yolunu tutan Hollandalı futbolcu, 8 milyon euro ile Serie A’nın en çok kazananları listesinde ikinci sırada. Bu habere göre Ronaldo’nun en yakın takipçisi ile dahi arasında 23 milyon euro fark bulunuyor.

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Inter’in yeni transferi Romelu Lukaku, bonuslarla birlikte yılda 7.5 milyon euro maaşla listenin üçüncü sırasında.

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Haberde yer alan bilgiler, Juventus’un yıllık olarak 294 milyon euro’luk bir maaş harcaması yaparak listeyi domine ettiği belirtildi. Üstelik en çok kazananlar listesinde ilk 8’te Juventus’tan 7 oyuncu bulunuyor.

Futbolcu Takım Yıllık maaş
Cristiano Ronaldo Juventus 31 milyon euro
Matthijs de Ligt Juventus 8 milyon euro (4 milyon euro bonus)
Romelu Lukaku Inter 7.5 milyon euro (1.5 milyon euro bonus)
Gonzalo Higuain Juventus 7.5 milyon euro
Paulo Dybala Juventus  7.3 milyon euro
Adrien Rabiot Juventus 7 milyon euro (2 milyon euro bonus)
Aaron Ramsey Juventus 7 milyon euro
Miralem Pjanic Juventus 6.5 milyon euro
Douglas Costa Juventus 6 milyon euro
Mario Mandzukic Juventus 6 milyon euro
Sami Khedira Juventus 6 milyon euro
Gianluigi Donnarumma AC Milan 6 milyon euro
Kalidou Koulibaly Napoli 6 milyon euro

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