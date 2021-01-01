Cristiano Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık bandı bir bebeğe umut ışığı oldu

Cristiano Ronaldo'nın Sırbistan - Portekiz maçında yere fırlattığı kaptanlık bandı, bir bebeğin tedavisi için kullanılacak.

FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Elemeri maçında Cristiano Ronaldo'nun, 90+3. dakikada attığı şutu Sırbistan savunması çizgiden çıkarmıştı. Pozisyonun tekrarlarında topun çizgiyi geçtiği görülürken, Ronaldo hakeme uzun süre tepki göstermiş ve ardından kaptanlık bandını yere fırlatmıştı.

Bu hareketinden sonra sahayı terk eden Portekizli süperstarın kol bandı açık arttırmaya çıkarılarak satılacak. Elde edilecek olan gelir, bir bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Bir hayır kurumu Ronaldo'nun kaptanlık bandına ulaştı ve 6 aylık bir bebeğin kas hastalığının tedavisi için açık arttırmaya çıkarılacak.

Kol bandının hikayesi

Associated Press'te yer alan habere göre, bu hayır kurumu, bir stadyum çalışanı vasıtasıyla kol bandına ulaştı. Bu kol bandı üç gün boyunca çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek bir müzayedede sergilenecek.

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri maçlarında VAR ve gol çizgi teknolojisi kullanılmadığı için çizgiyi geçen top gol olarak sayılmamıştı. Hakeme uzun süre tepki gösteren Ronaldo, kaptanlık bandınız yere fırlattıktan sonra sinirli bir şekilde sahayı terk etmişti.

Ronaldo'nun Milli Takım kariyeri

İlk olarak Brezilyalı antrenör Luiz Felipe Scolari tarafından Portekiz A Milli Takımı'na seçilen Cristiano Ronaldo, 20 Ağustos 2003 yılından beri 173 maçta ülkesinin formasını terletti.

Yıldız oyuncu bu süreçte 173 kez giydiği Portekiz Milli Takım formasıyla 103 gol atarken 41 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo, milli formayla bir de Avrupa Futbol Şampiyonası zaferi yaşadı.