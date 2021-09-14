Ronaldo'dan iki rekor daha: Şampiyonlar Ligi'nde Messi'nin rekoruna ortak oldu

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti.

Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşının rekoruna ortak oldu.

Hafta sonu Premier Lig’de sahne alan Ronaldo, grubun ilk maçında da sahada yer alarak 2009’dan bu yana Manchester United formasını Devler Ligi’nde ilk kez sırtına geçirdi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 177. maçına çıkan Ronaldo, listenin zirvesinde yer alan bir diğer Real Madrid efsanesi Iker Casillas’ı yakaladı. Young Boys ağlarını havalandıran Ronaldo, bu golle ise adını Lionel Messi'nin yanına yazdırdı.

36 - Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu. Kapışma. pic.twitter.com/RbyNg7fAfH — OptaCan (@OptaCan) September 14, 2021

Rekora doymuyor

Casillas ile paylaştığı rekor, Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi tarihinde bıraktığı izlerden sadece bir tanesi.

134 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo, 2013/14 sezonunda attığı 17 golle bir sezonda en çok gol atan isim olmayı da başarmıştı.

Grup maçları çıkarıldığında 67 golü bulunan Portekizli, aynı zamanda eleme turlarında ağları en fazla sarsan oyuncu.

Ronaldo’nun rekorları saymakla bitmiyor. Üç farklı Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek oyuncu olan efsane, bunun yanında Şampiyonlar Ligi gruplarında altı maçı da boş geçmeyen ve Devler Ligi’nde üst üste 11 maçta gol atmayı başaran tek isim.

Dönüşü muhteşem oldu

Manchester United’daki ikinci dönemini Newcastle karşısında açan Ronaldo, 12 yılın ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Ronaldo’nun iki golle damga vurduğu maçı Manchester United 4-1 kazandı.

Daha fazlası için:

ÖZEL | "Stefan Kuntz, Löw'ün halefi olarak görülüyordu"

Juventus'u yenen ilk İsveç takımı Malmö olabilecek mi?

Georginio Wijnaldum: Beni istemediler