Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Danimarka karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyeti Cristiano Ronaldo'nun yokluğuyla ilişkilendirmeyi reddetti. Jesus, milli takımın eski kaptanının kararını kendisinin verdiğini ve adını hâlâ anan taraftarların, onun 23 yıl boyunca ülkesi için ortaya koyduklarını unutmadığını vurguladı.

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Teknik direktörün açıklamaları, Danimarka'nın dördüncü golünün ardından bir grup taraftarın Portekizli yıldızın adını tezahürat şeklinde haykırarak tribünleri terk etmesinin ardından geldi; bu sahne, oyuncunun milli takımdan uzaklaşmış olmasına rağmen onu yeniden tartışmanın odağına taşıdı.

Ronaldo'yu özleyip özlemediği ya da yokluğundan dolayı kaygı duyup duymadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Jesus, iki durumun birbiriyle ilişkili olmadığını belirterek, oyuncunun milli takımdaki uzun kariyeri göz önüne alındığında taraftarların ona duyduğu özlemin doğal olduğunu değerlendirdi.

Şöyle ekledi: "İnsanlar onu özlüyor ve Cris'in milli takımda 23 yıl boyunca ortaya koyduklarını unutmadılar, ancak geri dönüşü olmayan bir durum söz konusu."

Kişisel tutumunu ise şöyle açıkladı: "Onu özlüyor muyum? Artık milli takımda olmayan birini nasıl özleyebilirim ki? Onu özleyebileceğim tek yol, yanımda olmasıdır; ama artık oynamıyor, artık burada değil, kararını kendisi verdi."

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Portekiz teknik direktörü, maçın bitiş şeklinden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve takımının kendi sahasında bir mağlubiyete, üstelik dört gol yemeye hazır olmadığını ifade etti.

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Milli takımın ilk maçtaki savunma gücünü gösteremediğini ve özellikle ikinci yarıda Danimarka'nın hücumunu durduramadığını kabul etti; rakibin yüksek baskı uyguladığını ve Portekizli oyuncuların arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi başardığını, ev sahibi takımın ise fırsat üretmek için yeterli hücum çözümleri bulmaktan aciz kaldığını belirtti.

Jesus, sorunun yalnızca savunma hattıyla sınırlı olmadığını, aksine ön hatların gereken şekilde baskı yapamamasından kaynaklandığını, bunun da Danimarkalı oyunculara topla ilerleme ve hücumlarını kolayca organize etme fırsatı verdiğini açıkladı.

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Rakibin oyuncularının arkadan öne doğru hareket ederek Alberto ile Rúben Dias arasındaki boşlukları değerlendirmesinin ardından ortalardan birbirine benzer iki gol attığına dikkat çekti ve onların Portekizli oyuncuların hareketlerini okuma ve zayıf noktalarını değerlendirme becerisini övdü.

Takımının, daha iyi taraf olup 4-2'lik skorla galip ayrıldığı ilk maçta ortaya koyduğunu tekrarlamayı başaramadığını vurguladı.

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Teknik direktör başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi ve oyuncuların talimatları uygulamamasının kendi sorumluluğu dahilinde olduğunu belirtti, ancak bazı oyuncuların iki hafta boyunca kulüpleriyle maça çıkmaktan uzak kaldıktan sonra rekabetçi hazırlıktan yoksun olduğuna da dikkat çekti.

Mağlubiyetin, Galler maçı öncesinde hesaplarını gözden geçirmesine yol açacağını açıkladı; daha önce bazı oyunculara şans vermeyi düşünürken, artık ikna edici performanslar sergileyen ve önceki dört galibiyete katkıda bulunan oyunculara güvenme eğiliminde olduğunu, böylece dengeyi yeniden kurup tur atlamayı garantilemek istediğini belirtti.

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Jesus, mağlubiyetin, milli takımın ilk dört maçtaki yürüyüşünü sorgulama nedenine dönüşmesini reddetti ve Danimarka karşısında yaşananların, önceki sonuçların gücünü ortadan kaldırmayan kötü bir gece olduğunu değerlendirdi.

Şöyle konuştu: "Takımın güçlü galibiyetler elde ettiğimiz o dört maçtaki yürüyüşünü sorgulamayacağım."

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Maçın ardından oyuncuların moralini yükseltmek ve hâlâ grubun lideri olduklarını, zirveyi garantilemek için önlerinde son bir fırsat bulunduğunu hatırlatmak amacıyla soyunma odasına gittiğini ekledi; mağlubiyetin ağır olduğunu, ancak Danimarka'nın üstünlüğü hak ettiğini vurguladı.

Teknik direktör, art arda gol yemenin oyuncuların psikolojik durumunu etkilediğini, farkın açılmasıyla birlikte geri dönebileceklerine dair güvenlerinin azaldığını kabul etti.

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Bununla birlikte, mağlubiyetin etkilerini aşmanın ve Portekiz milli takımının zirvesini teyit edip çeyrek finale geçişini kesinleştirmek için önündeki son fırsatı temsil eden bir sonraki maça odaklanmanın gerekliliğini vurguladı.