Ronaldo’yu geride bıraktıktan sonra… Yeni bir Dünya Kupası yıldızı Suudi Ligi’nde dikkatleri üzerine çekiyor

2026 Dünya Kupası’ndan yeni bir oyuncu, önümüzdeki yaz transfer döneminde kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen Suudi Arabistan Ligi kulüplerinin dikkatini çekti; bu oyuncu, Al-Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı’ndaki takım arkadaşlarını mağlup etmişti.

Portekiz Milli Takımı, grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında elendi.

Maçta, Kongo milli takımının orta saha oyuncusu Charles Bickel, 74. dakikada oyuna girerek maçın sonuna kadar beraberliği korudu.

Gazeteci Ben Jacobs’un aktardığına göre, bu kısa süreli oyuna rağmen Bickle, Suudi Arabistan Ligi’nden iki kulübün, özellikle de Al-Fayha ve Al-Riyad’ın ilgisini çekti.

Bickel, 2025 yazında İtalyan takımı Cremonese'den Espanyol'a transfer olduktan sonra şu anda bu kulüpte forma giyiyor.

Geçtiğimiz 2025-2026 sezonunun başından bu yana, Charles Beckle Espanyol formasıyla La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda toplam 26 maça çıktı ve bu maçlarda sadece bir gol attı.

Öte yandan, 29 yaşındaki oyuncu, İsviçre milli takımının genç kategorilerinde forma giydikten sonra 2023 yılından bu yana Kongo milli takımında oynuyor ve 35 maçta yine tek bir gol atarken, bir golün de asistini yaptı.

Hatırlanacağı üzere, birçok basın haberi, Suudi Arabistan Ligi’ndeki birçok kulübün 2026 Dünya Kupası’nda yer alan oyuncularla sözleşme imzalamak istediğini ortaya koymuştu.