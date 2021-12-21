Ronaldo'yu geçmesine iki gol kalan Dusan Vlahovic, hayata dönmesini sağlayan olayı anlattı

Serie A'da sezona fırtına gibi başlayan Dusan Vlahovic 18 maç sonunda 16 gole ulaşırken, 2021'de beş büyük ligde en fazla gol atan oyuncular sıralamasında Robert Lewandowski'nin hemen ardında ikinci sırada yer aldı.

Tam bir yıl önce hakkında soru işaretleri olan ve oynadığı 10 maçta bir golde kalan Vlahovic'in bir yılda geçirdiği bu dönüşüm dikkatleri çekerken, bu dönüşümü getiren etken de şaşırtıcı görünüyor.

16 Aralık 2020'de Fiorentina'nın Sassuolo'yu konuk ettiği karşılaşmada attığı penaltı golünü temiz hava hissi olarak tanımlayan Vlahovic, "O gol bana hayat verdi. O andan itibaren her şey daha kolay oldu" itirafında bulunmuştu.

Abartılı gibi görünse de rakamlar kendisini "Belgrad'ın Ibrahimovic'i" olarak tanımlayan Sırp yıldızın haklılığını ortaya koydu.

2021'de dünya standartlarında bir sıçrama yapan Vlahovic, Ballon d'Or adayları arasında olmamasına rağmen bu yıl Serie A'da 32 gol attı ve beş büyük ligde sadece 42 gol atan Robert Lewandowski'nin gerisinde kaldı.

Devler takipte

Son 60 yılda bir takvim yılında atılan gol sayıları incelendiğinde sadece Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kalan 21 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında oynanacak iki karşılaşmada iki gol daha atması Ronaldo'nun rekorunu da tarihe gömecek.

Kulübüyle kontratı 2023'te bitecek olan Vlahovic'in Fiorentina'da kalması oldukça zor görünürken, kulüpten gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren genç yıldızın satışına kulüp de sıcak bakıyor.

GOAL muhabiri Romeo Agresti'nin geçtiğimiz ay aktardığı gibi Fiorentina Vlahovic için gelecek 80 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmeyi planlıyor.

Arsenal ve Tottenham yıldız oyuncuya en yakın ilgiyi gösteren kulüpler olarak öne çıkarken, Newcastle'ın da 100 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı söylentiler arasında yer alıyor.

Vlahovic'i uzun bir süredir takip eden Juventus'un ise Premier Lig ekiplerinin önerebileceği bu denli yüksek bonservis bedellerine çıkması şu an için büyük bir satış yapmadan çok zor görünüyor.

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