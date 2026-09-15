Ronaldo’yla yemek üzerine girdiği bahis, onu savunan herkesle ettiği kavgalar: Antonio Cassano işte böyle, dünya çapında bir kariyeri bilerek heba etti

"cassanata"

Dişil isim (şakacı, ironik): futbolcu Antonio Cassano’ya özgü hareket, davranış ya da buluş.

Antonio Cassano, her ne kadar pek olası görünmese de, bir gün unutulup giderse, adının İtalyan sözlüğüne girmiş olduğunu bilerek teselli bulabilir: 2008’den bu yana «cassanata», Treccani sözlüğünde bir neolojizm olarak yer alıyor.

Cassanata konusunda Cassano’nun sicili hayli kabarık: Real Madrid’de ilk 11’de oynatılmadığı için yaşadığı hayal kırıklığının ardından teknik direktör Fabio Capello’yu herkesin önünde taklit etmesini düşünmek bile yeterli.

Ya da Ronaldo Fenomeno ile kimin daha fazla kruvasan yiyeceğine dair iddiaya girdiği zamanı. Cassano, «El Gordito» lakabını almıştı çünkü Real’de Ronaldo zaten «El Gordo»ydu. Aslında daha fazla tatlı yiyen kişi oydu: Madrid’deki ilk yedi ayında 12 kilo aldı. Bu, Cassano için bile fazlaydı. Oynadığı onca takımın hiçbirinde daha kötüsünü yapmadı: 18 ay ve sadece dört golün ardından Blancos macerası sona erdi.

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Real Madrid’in en tuhaf «Galáctico»su

Blancos’a transferi, Galacticos döneminin en tuhaf hamlesi olarak kaldı; hatta Thomas Gravesen’inkinden bile daha garipti. Danimarkalı teknik açıdan seviyenin dışındaydı, Cassano ise karakter açısından. Florentino Pérez’in ilk başkanlık dönemindeki son hamlesinde aklından ne geçtiği bugün bile sorgulanıyor.

23 yaşındayken, Roma formasıyla 161 maçta attığı 52 gol ve yaptığı 9 asistle jenerasyonunun en büyük yeteneklerinden biri kabul ediliyordu. Ancak başkentte geçirdiği dört buçuk yılda Roma yöneticilerinin neredeyse tamamını karşısına aldı.

Takım kaptanı Francesco Totti’ydi ve Cassano’yu futboldaki kardeşi olarak görüyordu. Onu evinde ağırlamıştı ama sonunda onunla artık konuşmaz hale geldi: Cassano, Totti ile ailesinin kendisinden bir çek çaldığından şüphelenmiş ve çok büyük bir olay çıkarmıştı. Totti’nin kendisinden çok daha fazla kazandığını ve parasını çalmak için hiçbir nedeni olmadığını söylemesi bile onu sakinleştirmeye yetmedi.

Cassano daha sonra çeki, pantolon cebinden düşmüş şekilde arabasında buldu ama artık olanı düzeltmek için çok geçti.

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«Hiçbir kurala uymadım ve eğlendim»: Antonio Cassano Real Madrid’de





2004/2005 sezonunda, Fabio Capello’nun ayrılığının ardından Roma dört teknik direktör değiştirdi: Cassano bu ayrılıkların en az birinden sorumluydu: Rudi Völler, forvetin taşkınlıklarından bunalarak Eylül 2006’da, göreve geldikten sadece 26 gün sonra istifa etti. Cassano, ligde Fiorentina’ya karşı oynanan ilk maçta sahada kavgaya tutuşmuş ve kırmızı kart görmüştü. Völler onunla konuşmaya çalıştığında, Cassano çekip gitti. Ardından hem rekor düzeydeki 100 bin euroluk para cezasını hem de teknik direktörü kamuoyu önünde eleştirdi.

Völler Roma’dan ayrıldı ama diğer teknik direktörlerle de işler düzelmedi. Luciano Spalletti, Roma’daki son altı ayında onu disiplin gerekçesiyle 11 kez kadro dışı bıraktı. Buna rağmen dönemin başkanı Rosella Sensi ona, sahadaki performansına güçlü biçimde bağlı yeni bir sözleşme önerdi. Cassano buna da yine herkesin önünde küfür yağdırarak karşılık verdi.

Kariyeri daha başlamadan bitmiş gibiydi: Serie A’nın büyük kulüplerinden hiçbiri artık deha parıltıları ile akıl dışı davranışlar arasında gidip gelen bir oyuncuyla ilgilenmiyordu.

Sonra Real ve Pérez geldi; transfer için 5,5 milyon euro ödediler ve maaşını neredeyse ikiye katladılar. Sonra Real ve Pérez geldi; transfer için 5,5 milyon euro ödediler ve maaşını neredeyse ikiye katladılar. Peki Cassano? "Her şeyi mahvetmek için elimden geleni yaptım. Hiçbir kurala uymuyordum ve bundan keyif alıyordum."

Tıkınırcasına yemelerin ve seks partilerinin yanı sıra (evlenmeden önce 600 kadınla birlikte olduğunu söylemişti; bunun büyük bölümü, 12 kilo fazla olduğu Madrid’deki 18 ayda yaşandı), Real’de ondan geriye en çok Ocak 2006’da Bernabéu’ya kürk ceketle çıkması hatırlanıyor.





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Antonio Cassano neden bir asi?

Diğer problemli yeteneklerin aksine Cassano aynı zamanda özeleştirel ve düşünceli biri. “Cassanata”larına kendini tamamen bilinçli biçimde bırakıyor, ne zaman aşırıya kaçtığını biliyor ve zamanla kırdığı insanlardan özür diliyor. Kendini fazla ciddiye almaması ve kendine gülebilmesi de ona her zaman yardımcı oldu. Onunla sabrı kaybetmek kolay ama onu eğlenceli ve sempatik bulmamak neredeyse imkânsız.

Totti ile beş yıl boyunca konuşmadılar, bugünse yeniden dostlar. Onu önce Roma’da, sonra Real’de parlatan teknik direktör Capello da ona çok şeyi affetti (hayal kırıklığını korusa da) ve bugün ondan saygıyla söz ediyor.

Muazzam bir yeteneği harcadı, kurduğu her şeyi yıktı ama bunu neredeyse takdir edilesi bir tutarlılıkla yaptı. Yine de sonunda büyük bir kariyere sahip oldu.

Disiplin eksikliğini, otoriteyle kurduğu sorunlu ilişkiyi ve dostlarına güvenemeyişini zorlu bir çocukluğa bağlamak kolay. Antonio Cassano, 1980’lerde ve 90’ların başında, Güney İtalya’nın en yoksul mahallelerinden biri olan Bari Vecchia’da büyüdü. Son yıllarda Bari Vecchia çehresini yeniledi: tarihi merkezin sokakları temiz, dar evler ve bodrumlar restore edilmiş durumda.

Bugün turistlerin ara sokaklarda dolaşıp ninelerin orecchiette hazırlamasını izlediği yerde bir zamanlar yasak bölge havası vardı; şehir rehberleri yankesicilere karşı uyarıda bulunuyordu. Antonio burada sokakta futbol oynadı ve gerçek bir sahaya ilk kez ancak 13 yaşında çıktığı söyleniyor. İster inanılsın ister inanılmasın, o hep sokak çocuğu olarak kaldı. Babası onunla ilgilenmiyordu, üvey ağabeyi otomatları, arabaları ve evleri soyuyordu; bugün bile dışarıdakinden çok hapiste zaman geçiriyor. Antonio, okulu bırakmadan önce ilkokul birinci sınıfı altı kez tekrar ettiğini söylüyor.





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Messi’den önceki Messi

Cassano, o gol olmasaydı suçlu biri olacağına inanıyor. Bir anda, Bari Vecchia’nın kimsesiz çocuğu Fantantonio’ya, Diego Armando Maradona’nın El Pibe de Oro’sundan esinlenilerek El Pibe de Bari’ye dönüştü; Inter’e attığı o golden sonra herkes onu böyle çağırdı.

Bunu, gazeteci Pierluigi Pardo ile birlikte yazdığı otobiyografisinde şöyle anlatıyor: «Perotta bana 50 metrelik kusursuz bir pas veriyor, topu topuğumla kontrol ediyorum, geri geri sprint atan Blanc’ı geçiyorum, onunla içeri kat eden Panucci’nin arasından topu oynuyorum ve ikisini birden reklam panolarına çarptırıyorum. Köşeye vuruyorum, sonra tribünün giderek daha da yaklaştığını görüyorum. Sevinç. Doğmuştum».

O anda statta olanlar ya da evinde televizyon başında bulunanlar, bunun 88. dakikada Bari’nin Inter’i 2-1 yendiği maçta atılan sıradan olmayan, muhteşem bir galibiyet golünden daha fazlası olduğunu hatırlıyor. Görüntüleri bugün YouTube’da yeniden izleyince hâlâ insanın tüyleri ürperiyor.

O tek kişilik aksiyon, o gol, tribünlerin coşkusu, taraftarlar ve artık sahaya dönmek istemeyen sarışın çocuk.

Cassano’nun Maradona, Baggio ve Del Piero ile aynı cümlede anılması için Serie A’da ilk 11’de çıktığı tek bir maç yetmişti: Messi’den önceki Messi. "En parlak dönemimde Roberto Baggio, Francesco Totti ve Alessandro Del Piero’dan daha iyiydim!"

Bununla birlikte kısa süre önce popüler YouTube programı «Viva El Futbol»da, o «en parlak döneme ne kariyerimde ne de hayatımda hiçbir zaman ulaşamadığını» söyledi.

Cassano, Totti, Del Piero, Baggio... ve Cristiano Ronaldo’dan daha mı iyi?

«Daha iyiydim!» «Daha iyi olabilirdim» değil. İtalyanca ile hâlâ biraz sorun yaşıyor; doğduğu şehrin lehçesini konuşmayı hâlâ tercih ediyor. Bu, sözlerini daha eğlenceli kılıyor ama daha az megaloman yapmıyor. Örneğin, kendisinden daha dâhi çok az oyuncu olduğunu ve kendisinden daha eksiksiz bir teknik repertuara sahip olanların da çok az çıktığını kararlılıkla söylediğinde:

Lionel Messi, tabii ki, onun mutlak GOAT’u.

Andrés Iniesta ve Zinedine Zidane, orta sahanın sihirbazları.

Ronaldo, Ronaldinho ve Neymar.

Sonra şunu ekliyor: “Cassano. Kendimi çok beğenirdim! Şut atmayı biliyordum, eşsiz bir son pasım vardı. Fiziksel olarak güçlüydüm. Dâhiydim. Büyük takımlarda da en iyimi verdim. Hem de hiç antrenman yapmamama ve sürekli beş-altı kilo fazlam olmasına rağmen.”

Bunu söyleyen kişi, 18 yıllık kariyerinde Real Madrid ile bir İspanya ligi şampiyonluğu (tribünden izleyerek) ve Milan ile başrolde olduğu bir Serie A şampiyonluğu kazanan biri. Milli takımda ise en çok, 2012 Avrupa Şampiyonası yarı finalinden sonra olduğu gibi, yine sahada külotla sevinmesiyle dikkat çekti.

«Futbolda mesele sadece kupa kazanmak değil. Oyunun güzelliği önemli»

Yine de onunla birlikte oynamış birçok yıldız, yeteneğini doğruluyor: Francesco Totti, Ronaldo, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic ona hiçbir zaman karşı çıkmadı.

Sadece Cassano’nun ikisini de abartılmış bulduğu José Mourinho ve Cristiano Ronaldo yanıt verdi. CR7’nin, sinirlenip kupalarının listesini ona gönderdiği söyleniyor. Mourinho ise basın toplantısında iğneleyici bir ifadeyle, «Inter’de olsaydı “Lombardiya Kupası”nı bile kazanamazdı» dedi. Ama Cassano buna ancak gülüp geçebiliyor.

«Futbolda mesele sadece kupa kazanmak değil. Mesele oyunun güzelliği», diye tekrarlıyor.

Bari’de, Roma’da, Sampdoria’da, Milan’da ve Parma’da birçok olumlu ay geçirdi, takım arkadaşlarını daha iyi hale getirdi: Sampdoria özellikle onun sayesinde büyük bir sıçrama yaptı, ayrılığının ardından ise yeniden sıradanlığa döndü. Sürekli kavgalarına ve sık ayrılıklarına rağmen, yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya’nın en etkili ve en sevilen oyuncularından biri oldu. Bugün hatta bir sözlükte bile yer alıyor; onu CR7’nin önüne geçiren ayrıntı da tam olarak bu.