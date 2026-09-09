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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Ronaldo yalnız değil: Postecoglou, Felix ve Coman'ın yokluğunda Al-Nassr'ın planını değiştiriyor

Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
C. Ronaldo
J. Felix
K. Coman
A. Al-Hamdan
Suudi Arabistan
Portekiz
Fransa

Real Madrid galibiyet yoluna dönmenin peşinde

Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Suudi Roshn Ligi'ndeki Abha maçında güvendiği planı değiştirmeye karar verdi. Bunun nedeni, iki yıldızının; Portekizli Joao Felix ile Fransız Kingsley Coman'ın yokluğuydu.

Nassr, bugün çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta, Roshn Ligi'nin altıncı haftasında rakibi Abha'yı konuk ediyor.

Postecoglou, kart cezası nedeniyle sahada olamayan Joao Felix'in yokluğunu telafi etmek için, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanına hücum hattının merkezine Suudi forveti Abdullah Al-Hamdan'ı sürdü.

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ABH

Buna karşılık Avustralyalı teknik direktör, sakatlık nedeniyle sahada olamayan Coman'ın yokluğunu telafi etmek için sağ kanat mevkiinde Brezilyalı Angelo'ya güvenmeye karar verdi. Orta sahada ise Samu Costa'nın yanına Coman'ın yerine Abdullah Al-Khaibari'yi sürdü.

Savunmada Postecoglou, Abdulelah Al-Amri'nin sakatlıkla boğuşması nedeniyle İspanyol Inigo Martinez'i Fransız Mohamed Simakan'ın yanında oynatmak üzere yeniden kadroya döndürmeye karar verdi.

Nassr maça, Suudi Ligi puan tablosunda 4 galibiyet ve tek mağlubiyetten topladığı 12 puanla üçüncü sırada girecek. Bir maç fazla oynayan Hilal ile Kadisiye'nin 3 puan gerisinde bulunuyor.

Nassr'ın kadrosu şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Bento
  • Savunma: Nawaf Bushal - Mohamed Simakan - Inigo Martinez - Saad Al-Nasser
  • Orta saha: Angelo - Abdullah Al-Khaibari - Samu Costa - Sadio Mane
  • Hücum: Abdullah Al-Hamdan - Cristiano Ronaldo
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