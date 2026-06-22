Portekizli kanat oyuncusu Francisco Conceição, tartışmalı açıklamalarıyla taraftarların hedef tahtasına oturdu. Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kongo ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşarken, Consesao, Cristiano Ronaldo'ya pas vermenin önemini küçümseyen sözler sarf etmişti.

Portekizli "Apola" gazetesine göre, Consesao'nun sosyal medya hesapları, yarın Salı günü oynanacak Özbekistan maçı öncesinde yaptığı şu açıklamanın ardından Ronaldo hayranlarından gelen sert hakaret yağmuruna maruz kaldı: "Bence gol atma konusunda Cristiano'nun rakibi yok, ancak ona pas atma zorunluluğu ya da yükümlülüğü hissetmiyoruz. Ben topu o pozisyonda en uygun olan oyuncuya atıyorum."

Bu açıklamalar, 41 yaşındaki Ronaldo’nun rolü konusunda keskin bir bölünme yaşayan Portekiz kampında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Bir yanda, Kongo karşısında sergilediği mütevazı performansa rağmen Ronaldo’yu savunanlar, diğer yanda ise daha genç oyuncular lehine onu yedek kulübesine oturtulmasını talep edenler var.

Orta saha oyuncusu João Neves de geçen hafta, Ronaldo’yu “sadece başka bir oyuncu” ve “diğer oyuncular gibi” olarak nitelendirdikten sonra benzer eleştirilere maruz kalmıştı; bu durum, “Seleção” saflarında tırmanan gerginliği yansıtıyor.

"Apula", Consesao'nun hesaplarına yapılan öfkeli yorumlarda Portekiz'in Arjantin ile karşılaştırıldığını ve takımdan, "Tango"nun Lionel Messi'ye yaptığı gibi Ronaldo'yu öne çıkarmak için oynamasının istendiğini belirtti; bu da iki efsaneye yönelik farklı yaklaşımlara işaret ediyor.

Durum, Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Roberto Martínez'in Ronaldo'nun forma giydiği Suudi kulübü Al-Nassr'ın başına geçmesi konusundaki tartışmalarla daha da karmaşık hale geliyor. Bu durum, Martínez'in Portekizli efsaneye ilişkin kritik teknik kararları, onunla gelecekteki ilişkisini etkilemeden alabilme yeteneği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Portekiz’in, muhteşem bir orta saha kadrosuna sahip olmasına rağmen şampiyonluk mücadelesinde ne kadar rekabetçi olabileceği konusunda soru işaretleri uyandıran zorlu başlangıcın ardından, gruptan çıkma şansını güçlendirmek için Özbekistan’ı yenmesi gerektiği belirtiliyor.