Ronaldo: Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum… Portekiz benden önce hiçbir şey kazanmamıştı

Son anda elenmenin acısına rağmen Cristiano Ronaldo, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninin sona ermesinin ardından sakin mesajlar vermeye özen gösterdi.

"El Don", ülkesinin İspanya'ya karşı 1-0 yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından, bu turnuvanın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu kabul ederek, turnuvadan hiçbir pişmanlık duymadan ayrıldığını vurguladı.

Turnuva boyunca elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Ojogo sitesinin aktardığına göre, Ronaldo maçın ardından karışık bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biraz şanssızdık. Son dakikalarda bir gol yedik, maç büyük ölçüde dengeliydi, ama futbol böyle bir şey.”

"Vicdanım rahat... Aceleci davranmayacağım"

Maçın ardından duygusal görünen Ronaldo, “Bu şekilde elenince üzülmem doğal, ancak dün de elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemiştim ve öyle de yaptım. Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum ve hayat devam ediyor” dedi.

Geleceği hakkında ise şunları söyledi: “Evet, bu benim için son Dünya Kupası oldu. Geleceğimin geri kalanı konusunda ise ailemle görüşeceğim ve aceleci bir karar vermeyeceğim.”

Elenmeyi atlatma yeteneği hakkında ise şunları söyledi: “Yarın her zamanki gibi uyanacağım. Portekiz daha önce hiç şampiyonluk kazanamamışken, milli takımla üç şampiyonluk kazandım ve benim için en iyisi 2016 şampiyonluğu olmaya devam ediyor. Huzur içinde uyanacağım, çünkü yarın yeni bir gün.”

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Takdir mesajı

Ronaldo, Portekiz’in şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından birine karşı turnuvaya veda ettiğini belirterek, şunları ekledi: “İspanya’nın finale çıkacağını ya da finale çok yaklaşacağını düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve böyle bir durumda şikayet etmeye yer yok.”

Ayrıca maçın ardından ayrıldığını açıklayan teknik direktör Roberto Martinez’e de bir takdir mesajı gönderdi ve şöyle dedi: “Onunla çalışmaktan büyük keyif aldım. Harika bir teknik direktör ve Portekiz için yaptıkları son derece önemliydi. Bizimle bir şampiyonluk kazandı; yaptığı her şey için ona teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.”

Portekiz kaptanı, son dakikada yenen golle elenmenin acı verici olduğunu kabul etti, ancak performanstan memnun olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Maç herhangi bir sonuçla bitebilirdi, bu yüzden üzgün ayrılıyorum, ama aynı zamanda vicdanım rahat.”

2006 Dünya Kupası’ndaki ilk maçı öncesinde kendisine ne tavsiye edeceği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Ona her zaman elinden gelenin en iyisini yapmasını söylerdim. Bunu yaptığında, vicdanın rahat bir şekilde ayrılırsın. Milli takımı temsil etmek benim için her zaman büyük bir onurdu ve sonunda üzüntü duydum, ancak her şeyi verdiğim için aynı zamanda rahat da hissettim.”

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