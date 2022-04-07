Ronaldo veya Maguire takımda yer almayacak mı? Ten Hag'ın Manchester United'ı nasıl oynayabilir?

Son haftalarda girşimlerini hızlandıran Manchester United, bir sonraki daimi menajerinin kim olacağına karar vermeye hazırlanıyor.

Ajax'ın şu anki patronu Erik ten Hag, röportajında etki bıraktıktan ve öne çıkan aday olarak ortaya çıktıktan sonra Old Trafford'da dizginleri ele geçirmeye kararlı görünüyor.

Kulüp kaynakları anlaşmanın yapıldığını söylemenin "erken" olacağı konusunda ısrar etse de, iki taraf anlaşmaya inkar edilemez bir şekilde yakın. Hollandalı, Sir Alex Ferguson'un 2013'te emekli olmasından bu yana United'ın beşinci daimi menajeri olmaya hazırlanıyor.

Peki neden Ten Hag? Ne sunuyor? Old Trafford'da nasıl bir taktiksel yaklaşım uygulayacak? Ve göreve gelmesinin kulübün transfer hedeflerine etkisi ne olacak?

Tercih ettiği diziliş açısından, Ten Hag, 4-3-3'e geçmeden önce hocalık kariyerinin ilk yıllarında baklava 4-4-2 kullandı.

Şimdi ise, eski patron Ole Gunnar Solskjaer tarafından kullanılan sistem ve geçici menajer Rangnick'in geç de olsa karar verdiği sistem göz önüne alındığında, United'ın şu anki kadrosuna açıkça aşina olacak bir 4-2-3-1'i tercih ediyor.

Ayrıca, tıpkı Rangnick gibi, Ten Hag, takımlarının önde baskı yapan oyuncularla enerjik, topa sahip olma odaklı bir futbol oynamasını sever.

Ancak Rangnick, kulüpteki dört ayında bu stili tam olarak uygulayamadı ve Alman menajer takımının kondisyon seviyelerini sorguladı.

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Oyuncular, Solskjaer altında böyle bir şey oynamadıkları için, tam 90 dakika boyunca Rangnick'in talep ettiği türden amansız baskıyı fiziksel olarak sürdürebilecek durumda görünmüyorlardı.

Bu nedenle, böylesine yoğun bir yaklaşımın işe yaraması için Ten Hag'ın oyuncularının dayanıklılık seviyelerini iyileştirmesi ve aynı zamanda onları daha büyük bir bağlılık ve azim ile oynamalarını sağlaması gerekiyor.

Bazı oyuncuların Rangnick ve ekibi tarafından yapılan antrenman seanslarını eleştirdiği göz önüne alındığında, bunu söylemek yapmaktan daha kolay olacak.

Ancak Ten Hag gelirse bu eleştirmenlerin saklanacak yerleri olmayacak. Hollandalı ile daha önce çalışmış olan oyuncular, onun her seansı titizlikle planladığını söylüyor.

Video analizine meraklı olduğu ve bir oyuncu pozisyon dışındaysa oturumları aniden durduracağı söyleniyor.

Ten Hag, en azından Rangnick'in, United'ın bu tür bir futbol oynamak için gerekli fizikselliğe ve saldırganlığa sahip daha fazla oyuncu alması gerektiğini yönetim kuruluna açıkça belirttiği gerçeğinden cesaret alacaktır.

GOAL, kulübün öncelikli pozisyonlarının her biri için transfer listeleri hazırladığını ve karar verecek olan yeni yöneticiye bu listenin sunulacağını anlıyor.

Zamanın çok önemli olduğu aşikar, bu yüzden kulüp, gelecek sezon için kadroyu mümkün olduğunca çabuk şekillendirmeye başlamak için er ya da geç yeni bir teknik direktör bulmaya çok hevesli.

Ama mevcut kadronun hangi üyeleri şimdiden Ten Hag'ın tercih ettiği oyun stiline uygun olacak?

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Fred, Bruno Fernandes, Jadon Sancho ve Scott McTominay en çok baskı yapan oyuncular. Paul Pogba da üst sıralarda yer alıyor ancak bu yaz sona erdiğinde ayrılması bekleniyor.

Baskı, Donny van de Beek'in oyununun da önemli bir parçası ve Ten Hag United'ın başına geçerse, şu anda Everton'da kiralık olan Hollandalı orta saha oyuncusu, eski patronu tarafından Old Trafford'a büyük bir memnuniyetle karşılanacak.

Takımın eski üyelerinin, ihtiyaç fazlası olarak görülmesi muhtemeldir.

Juan Mata ve Edinson Cavani'nin yaz aylarında sözleşmeleri bitiyor ve ayrılacaklar. 33 yaşındaki Nemanja Matic'in yeniden yapılanma projesinin bir parçası olması beklenmiyor.

Ama ya Cristiano Ronaldo? Ten Hag'ın istediği şekilde baskı yapmıyor, ancak bu sezon tüm kulübün kulübün en golcüsü oldu. Bu nedenle yeni kurulumda üretken Portekizli süperstar için yer açılıp açılmayacağına dair büyük bir karar verilmesi gerekecek.

Ayrıca, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in de aralarında gündemde olduğu bir forvet transferi yapılacağı konuşuluyor.

Bir sonraki menajer, bu sezon çok zorlanan Marcus Rashford'u da aramak zorunda kalacak.

Yine de Ten Hag, West Ham'da zor zamanlarından sonra Sebastien Haller'in kariyerini canlandırdı, bu yüzden belki Rashford için benzer bir şey yapabilir.

Elbette, Ajax'ın başarısının kilit unsurlarından biri geçişlerde hızlı hareket edebilme yeteneğidir ancak United, orta sahalarının oyun kurulumundaki eksikliği nedeniyle bu konuda engelleniyor.

Sonuç olarak kulüp, 2022-23 sezonu için başta Declan Rice olmak üzere birinci sınıf bir orta saha oyuncusu ile imzalamayı umuyor.

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Ancak teknik direktör David Moyes, Declan Rice için 150 milyon sterlinden (200 milyon dolar) fazla bir teklif gerekeceği konusunda ısrar ediyor.

United'ın bu kadar fahiş bir fiyat vermesi pek olası değil. Ancak tekrar başarıya ulaşmak için hatları birbirine bağlayabilecek, merkei komuta eden bir orta saha oyuncusu bulmaları gerekecek.

Savunmada da sorunlar var. Çzellikle Ten Hag'ın bekler konusunda yaklaşımı hücuma dönük olmaları. Bu durum Aaron Wan-Bissaka için sorun yaratabilir.

Luke Shaw açıkça hücumda çok daha yetenekli ancak gelecek sezon 11'deki yerini korumak istiyorsa formunun önemli ölçüde iyileşmesi gerekecek.

Ten Hag ayrıca, Victor Lindelof ve Eric Bailly ile birlikte, bu sezon performansları defalarca eleştirilen kaptan Harry Maguire ile ilgili bir karar vermesi gerekecek. İlk tercihi Raphael Varane'ın partneri hakkında karar vermek zorunda kalacak.

Hata yapmayın: Ten Hag takımı devralırsa, özellikle United'ın gelenekleriyle mükemmel bir şekilde örtüşen gençliğe olan inancını koyma konusundaki istekliliği nedeniyle, bazı yüksek profilli kayıplar olabilir.

Peki, hangi gençlerden faydalanabilir? Başlangıç olarak, James Garner Nottingham Forest'ta kiralık olarak parladı, Anthony Elanga, Rangnick yönetimindeki ilk takımdaki yerini hak ettiğini gösterdi.

23 Yaş Altı ve genç takım kadrolarında Ten Hag'ın taktiklerine çok iyi uyum sağlayabilecek pek çok başka heyecan verici yetenek var, ancak büyük bir kadro revizyonunun gerekli olduğu gerçeğini gizleyen bir şey yok.