Ronaldo ve Salah'ın ardından garip heykeller serisine Haaland da eklendi

Heykeller, dünyanın dört bir yanında futbol yıldızlarını ölümsüzleştirmek amacıyla en sık kullanılan araçlardan biri.

Bunların birçoğu usta ellerden çıkma kusursuz birer sanat eseri olsa da, bazılarının model alındıkları futbolcuya olan benzerliği gülünç derecede düşük.

Bu konuda akla ilk gelen örnekler Manchester United efsanesi Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah.

Doğduğu yer olan Algard'da yapılan heykel, Erling Haaland'ın da bu listeye girmesini sağladı. Norveç'in güneyinde yer alan Jaeren bölgesi yakınlarındaki Algard, dokuz bin nüfuslu minik bir kasaba.

Haaland'ın heykeli nasıl görünüyor?

The new statue of Erling Haaland is... interesting pic.twitter.com/Eq1QQqs6x2 — Hdhehehsdhsh (@James2390421) May 5, 2022

Haaland heykelini yapma görevini üstlenen kişi Norveçli sanatçı Kjetil Barane. Elektrikli testere yardımıyla ağaç gövdeleri yontularak yapılan heykel, tamamlandığında üç metreyi aşan bir boya ve 700 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip olacak.

NRK'ya konuşan Barane bu yöntemle ahşap bir heykel yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

"Haaland'ı bir heykele dönüştürme görevinin bana verilmesi büyük bir onur. Bu gerçekten zor bir iş."

"Ahşapla çalışmak çok güzel. Canlı bir malzeme olduğunu, yaşadığını hissedebiliyorsunuz. Kendine has bir karakteri var."

Ronaldo ve Salah heykellerini hatırlayalım

Sezon başında eski takımı Manchester United'a dönen Ronaldo, 2017'de kendisi adına yapılan heykelin Madeira Havaalanı'nda gerçekleştirilen açılışına katılmıştı.

Four years since this Cristiano Ronaldo statue was unveiled at Madeira airport 🧐 pic.twitter.com/WbHwEumY6h — GOAL (@goal) March 29, 2021

Portekizli yıldızın Hindistan'ın Goa şehrinde inşa edilen heykeli de gündem olmuştu.

The new Cristiano Ronaldo statue in Goa 🇮🇳 pic.twitter.com/SYduk9bcyJ — GOAL (@goal) January 6, 2022

2018'de Sharm El-Sheikh'de görücüye çıkan Mohamed Salah heykeli ise Mısırlı yıldızdan çok bir oyuncak figür model alınarak yapılmış gibiydi.

The absolute state of this Mohamed Salah statue 😂😂😂 pic.twitter.com/GzqA3DyFzU — GOAL (@goal) November 5, 2018

Çirkin heykeller silsilesinin bir diğer halkası ise Chelsea ve Real Madrid formaları giyen Michael Essien'e ithaf edilen bu ilginç çalışmaydı.

A statue of former Chelsea midfielder Michael Essien has come to light... and it's just a little bit scary. 😳



(📸 Credit: @addojunr) pic.twitter.com/5GZV2OZ5JW — GOAL (@goal) January 3, 2018

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