Ronaldo ve Mourinho için La Liga'ya dönüş çağrısı
La Liga Başkanı Javier Tebas, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho'ya açık çağrıda bulundu.
5 Ballon d'Or sahibi Portekizli yıldız, 2018 yazında radikal bir kararla Madrid'den ayrılarak Serie A devi Juventus'a transfer olmuştu.
Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ise 3 yıl boyunca çalıştırdığı Real Madrid'i bırakıp Chelsea ile anlaşmaya varmıştı. Portekizli teknik direktör Chelsea'den bir diğer Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olmuş ancak adı sık sık Madrid ile anılmaya devam etmişti.
Ronaldo'nun İspanya'ya dönüşü zor olarak görülse de Tebas, Canal 11'e yaptığı açıklamada, La Liga kapılarının iki ikonik isim için her zaman açık olacağını söylüyor:
"Cristiano Ronaldo'nun geri gelmesini ve Jose Mourinho'nun İspanya Milli Takımı'nın başına geçmesini istiyorum. O harika bir teknik direktör ve ligimizi tanıtmak için mükemmel bir isim."
Tebas, yaklaşık 10 yıl boyunca İspanya'da Lionel Messi ile Ronaldo rekabetinin, La Liga'ya damga vurduğunu ve küresel bir izleyici kitlesi kazandırdığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse Ronaldo'nun ayrılışının ligi etkilediğini düşünüyorum. Ronaldo'lu La Liga'yı tercih ederim. Yıllarca Premier Lig'den Ballon d'Or kazanan çıkmadı ancak orası hala dünyanın en iyi liglerinden biri. Bu harika bir iş" şeklinde konuştu.