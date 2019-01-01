Ronaldo ve Mourinho için La Liga'ya dönüş çağrısı

Javier Tebas, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho'nun tekrar İspanya'ya dönmesinin marka değeri açısından önemli bir gelişme olacağını düşünüyor.

Başkanı Javier Tebas, ve Jose Mourinho'ya açık çağrıda bulundu.

5 Ballon d'Or sahibi Portekizli yıldız, 2018 yazında radikal bir kararla Madrid'den ayrılarak devi 'a transfer olmuştu.

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ise 3 yıl boyunca çalıştırdığı 'i bırakıp ile anlaşmaya varmıştı. Portekizli teknik direktör Chelsea'den bir diğer Premier Lig ekibi 'a transfer olmuş ancak adı sık sık Madrid ile anılmaya devam etmişti.

Haberin devamı aşağıda

Ronaldo'nun İspanya'ya dönüşü zor olarak görülse de Tebas, Canal 11'e yaptığı açıklamada, La Liga kapılarının iki ikonik isim için her zaman açık olacağını söylüyor:

"Cristiano Ronaldo'nun geri gelmesini ve Jose Mourinho'nun İspanya Milli Takımı'nın başına geçmesini istiyorum. O harika bir teknik direktör ve ligimizi tanıtmak için mükemmel bir isim."

Tebas, yaklaşık 10 yıl boyunca İspanya'da ile Ronaldo rekabetinin, La Liga'ya damga vurduğunu ve küresel bir izleyici kitlesi kazandırdığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse Ronaldo'nun ayrılışının ligi etkilediğini düşünüyorum. Ronaldo'lu La Liga'yı tercih ederim. Yıllarca Premier Lig'den Ballon d'Or kazanan çıkmadı ancak orası hala dünyanın en iyi liglerinden biri. Bu harika bir iş" şeklinde konuştu.