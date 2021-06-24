Ronaldo ve Messi'den daha fazla milli gol atarak rekor kıran Christine Sinclair ile tanışın

Cristiano Ronaldo, Euro 2020'de Fransa'ya karşı attığı golle Ali Daei'nin rekorunu egale etti ancak henüz tüm zamanların en golcü oyuncusu değil.

Cristiano Ronaldo'nun Euro 2020'de Fransa'ya karşı atağı, onu İranlı Ali Daei ile aynı seviyede tutarak erkek futbolunda en büyük milli golcü yaptı.

Fransa'ya karşı çıktığı maç itibarıyla Portekizli yıldız ülkesi için 178 maçta 109 gol kaydetti, bu gollerin üçünü Euro 2016'da atarken yedi tanesini ise Dünya Kupası finallerinde üretti.

Ancak Ronaldo'nun futbolun tüm zamanların en iyi uluslararası golcüsü olması için Christine Sinclair'i geçmesi gerekiyor.

Christine Sinclair kimdir?

Christine Sinclair, hem Kanada kadın milli takımının hem de Portland Thorns'un kaptanı ve forveti.

38 yaşındaki oyuncu, tüm kariyeri boyunca Kuzey Amerika'da forma giydi.

2011'de Portland Pilots'tan Western New York Flash'a transfer olan Sinclair, iki yıl sonra Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin (NWSL) açılış sezonu için Thorns'a katıldı ve o dönemden bu yana orada forma giyiyor.

Sinclair ülkesi için beş Dünya Kupası finalinde ve iki Olimpiyat Oyunları'nda rol aldı ve iki bronz madalya kazandı.

Hem WPS Şampiyonluğunu hem de NWSL Şampiyonluğunu iki kez kazandı, 2021'de NWSL Challenge Cup'ı kaldırdı ve Kanada'nın tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Christine Sinclair'in milli takım gol rekoru nedir?

Sinclair, Kanada için 297 maçta 186 gol kaydetti ve bu yaz rekorunu artırabileceği Olimpiyat Oyunları'nda forma giyecek.

Sinclair, Ocak 2020'de CONCACAF Kadınlar Olimpiyat Eleme Şampiyonası'nda St Kitts ve Nevis'e karşı 184. ve 185. milli golünü kaydederek uluslararası gol rekoru kırdı.

Rekoru kırmasının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Herkese çok teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, personele, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim, siz olmasaydınız 185. gol olmazdı."

Sinclair'den önceki gol rekoru ise eski ABD Kadın Milli Takımı forveti Abby Wambach'a aitti. 2015'te emekli olan Wambach, ülkesi için 255 karşılaşmada 184 gol üretti.

Christine Sinclair başka hangi rekorları elinde tutuyor?

Kanada'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasının yanı sıra Sinclair, Kanada için hem erkek hem de kadın futbolunda herkesten daha fazla forma (297) giydi.

Bu rakam onu tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları listesinde Kristine Lilly, Christie Pearce ve Carli Llyod'un arkasında dördüncü sıraya yerleştiriyor.

Sinclair, kaptan olarak dört kez Dünya Kupası'nda ye aldı ve beş farklı turnuvada en az bir gol attı, bu dalda da rekoru Marta ile paylaşıyor.

Başka hangi futbolcunun Ronaldo ve Messi'den daha çok milli golü var?

Uluslararası alanda Ronaldo'dan daha fazla gol üreten yedi kadın futbolcu var ve bunların ikisi aktif kariyerine devam ediyor.

109 golü bulunan Ronaldo, ABD kadın milli takım forveti Alex Morgan ve Brezilyalı yıldız Marta ile aynı rakamda.

Ronaldo'dan daha fazla gol üreten diğer kadın futbolcular ise, İskoçya'dan Julie Fleeting (116), Lllyod (125), Almanya'dan Birgit Prinz (128), Amerikalı Lilly (130), Mia Hamm (158), ve Wambach (184).

Arjantin forması ile 147 karşılaşmada 73 gol kaydeden Lionel Messi ise tüm zamanların en golcü erkek futbolcuları listesinde 13. sırada.

*Not: Haberdeki istatistikler 24 Haziran 2021 tarihi itibarıyla günceldir.*

Çeviri: İdil Erin Tetik

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