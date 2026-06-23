Portekiz milli takımı, Özbekistan’a karşı aldığı ezici galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası’nda ikinci tura yükselme biletini almaya çok yaklaştı. Peki, turu garantilerse onu neler bekliyor?

Dünya Kupası’na Demokratik Kongo ile aldığı sürpriz beraberlikle hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan Portekiz Milli Takımı, güçlü bir geri dönüşe imza attı ve Çarşamba akşamı 11. grubun ikinci turunda Özbekistan’ı 5-0’lık skorla ezdi.

Portekiz-Özbekistan maçı sonrası grup durumu

Portekiz Milli Takımı puanını 4'e yükselterek geçici olarak grubun zirvesine otururken, Özbekistan Milli Takımı ise Kolombiya'ya yenildikten sonra turnuvadaki ikinci mağlubiyetini alarak hiçbir puan toplayamadı ve dördüncü sırada kaldı.

Öte yandan, Kolombiya Milli Takımı 3 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor ve yarın Çarşamba günü şafak vakti oynanacak ikinci tur maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yenmesi halinde liderliği geri alabilir.

Portekiz milli takımı ise grup aşamasını birinci veya ikinci sırada tamamlayabilir; ayrıca Özbekistan’ın bu Avrupa ekibinin puanını geçmesi mümkün olmadığından, en azından grupta üçüncü sırayı garantilemiştir.

Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanacak üçüncü turda Portekiz ile Kolombiya arasındaki karşılaşma, grubun liderliği açısından belirleyici olacak.

Portekiz’i ikinci turda neler bekliyor?

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) web sitesine göre, Portekiz Milli Takımı grup aşamasını 11. grubun lideri olarak tamamlarsa, ikinci turda 4., 5., 9., 10. ve 12. gruplardan birinin üçüncü sıradaki takımıyla karşılaşacak.

Roberto Martínez'in çalıştırdığı takım grup aşamasını ikinci sırada tamamlarsa, İngiltere, Gana, Panama ve Hırvatistan'ın yer aldığı 12. grubun ikincisiyle karşılaşacak; şu anda bu grubun ikinci sırasını Afrika takımı işgal ediyor.

En kötü senaryoda ise, Portekiz milli takımı en iyi üçüncü takımlar arasında yer alırsa, son grubun lideri olan ve şu anda İngiltere milli takımı ile karşılaşacak.

Rüya karşılaşma yaklaşıyor mu?

Portekiz milli takımı grup aşamasını lider olarak tamamlarsa, çeyrek finalde Arjantin ile tarihi bir karşılaşmaya çıkacak ve bu maçta efsaneler Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi karşı karşıya gelecek.

Arjantin milli takımı, Cezayir ve Avusturya ile oynadığı ilk iki maçı kazandıktan sonra, Ürdün ile oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 10. grubun liderliğini garantiledi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi için Portekiz milli takımının grup aşaması sonunda liderliğini koruması ve her iki takımın da ikinci ve üçüncü turları geçmesi gerekiyor.

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