Al-Nassr Kulübü, bu akşam Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında Al-Khaleej ile oynayacağı maç için ilk on birini açıkladı. Dünya temsilcisi bu karşılaşmada yeni üç puan toplayarak lig lideri Al-Hilal üzerindeki baskıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Al-Nassr, teknik direktörü Ange Postecoglou yönetiminde maça çıkıyor ve ileri uçta Portekizli Cristiano Ronaldo ile Senegalli Sadio Mané'ye, ayrıca Portekizli João Félix ve Abdullah Al-Hamdan'a güveniyor. Al-Khaleej ise lig zirvesi için mücadele eden bir rakip karşısında olumlu bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

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Al-Nassr maça, Roshn Ligi puan tablosunda 10 maçta 25 puanla ikinci sırada yer alarak giriyor; takım 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Al-Khaleej ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetten topladığı 12 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Al-Nassr'ın Al-Faisaly maçına göre yaptığı değişiklikler

Al-Nassr'ın ilk on birinde, dünya temsilcisinin 3-1 kazandığı Al-Faisaly karşısındaki geçen maça kıyasla değişiklikler göze çarpıyor. Samu Costa yerine Angelo Gabriel ilk on birde yer alıyor, Awad Aman yerine Ayman Yahya başlıyor ve Abdulelah Al-Amri yerine Mohamed Simakan oynuyor. Bu değişikliklerin kesinleşmeden önce kulübün yayınladığı resmi listeyle eşleştirilmesi gerekiyor.

• Kaleci: Bento Matheus.

• Savunma hattı: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya.

• Orta saha: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Abdullah Al-Hamdan, João Félix.

• Hücum hattı: Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.