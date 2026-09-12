Nassr kulübünün teknik ekibi, bugün cumartesi akşamı Roshn Suudi Pro Lig'in yedinci haftası kapsamında El-Halic ile oynayacağı karşılaşmaya çıkacağı ilk on birini açıkladı. Bu maçta Nassr, galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İlk on birde, geçen haftaki Abha karşılaşmasında forma giymeyen Portekizli João Félix'in takım planlarına dönüşü öne çıktı. Nassr'ın 2-1 kazandığı o maçta yer almayan Félix, bugün vatandaşı Cristiano Ronaldo ve Senegalli Sadio Mané'nin yanında yeniden hücum hattına dönüyor.

Ayrıca oku: Video: Chelsea puan kaybetmeye devam ediyor, Hull City karşısında şok bir yenilgi aldı

Bilhassa Ronaldo ile Félix arasındaki Portekiz ortaklığına dikkat çevriliyor. Nassr taraftarı, El-Halic karşısında tehlike yaratıp maçı belirleme konusunda bu ikiliye büyük umutlar bağlıyor; özellikle de yanlarında güçlü bir hücum üçgeni oluşturacak Mané'nin de bulunmasıyla.

Nassr, kalede Bento'ya güveniyor. Savunma hattı ise Nawaf Bushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez ve Saad Al-Nasser'den oluşuyor.

Orta sahada Abdullah Al-Khaibari; Angelo Gabriel ve Sami Costa ile birlikte sahaya çıkıyor. Bu üçlü, El-Halic karşısında takıma denge kazandırmayı ve manevra bölgesine hâkim olmayı amaçlıyor.

Hücum hattına gelince, Sadio Mané, João Félix ve Cristiano Ronaldo üçlüsü liderlik ediyor. Böylece Nassr, geçen hafta forma giymeyen Félix'in dönüşüyle birlikte El-Halic karşısında en dikkat çekici hücum silahlarıyla sahaya çıkıyor.

Nassr, olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve zirve yarışında baskıyı devam ettirecek yeni bir galibiyet almayı umuyor. El-Halic karşılaşması ise takımın hücumdaki üstünlüğünü gollere çevirme ve üç puanı hanesine yazma yeteneği açısından yeni bir sınav olacak.

Félix'in dönüşü Nassr açısından özel bir önem taşıyor; oyuncu, taraftarın Ronaldo'nun yanında görmeyi beklediği en öne çıkan isimlerden biri hâline gelmiş durumda. Zira önümüzdeki maçlarda takıma ek çözümler sunacak bir hücum uyumu kurma isteği söz konusu.

Nassr'ın ilk on biri

Kaleci: Bento

Savunma hattı: Nawaf Bushal - Abdulelah Al-Amri - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser

Orta saha: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Costa

Hücum hattı: Sadio Mané - João Félix - Cristiano Ronaldo