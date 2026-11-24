Portekiz büyüsü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi Al Sadd karşısında yeni bir galibiyet almasında başrolü oynadı.

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Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 5. haftasında bugün, salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Al Sadd'ı 2-1 mağlup etti.

Maç heyecanlı başladı. Al Nassr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, Al Sadd'lı bir oyuncuyla girdiği temasın ardından ilk 3 dakika içinde sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan girdi.

Fransız kanat oyuncusunun sakatlığı, geçtiğimiz dönemde onu sahalardan uzak tutan ciddi sakatlığın ardından Al Nassr formasıyla ilk kez ilk 11'de başladığı maçın daha ilk dakikalarında geldi.

Ancak 9 dakika sonra, tam olarak maçın 12. dakikasında işler değişti. Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, ceza sahası içinde düşürülünce takımına penaltı kazandırdı.

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Penaltıyı bizzat kullanan Ronaldo, 13. dakikada kaleci Meshaal Barsham'ın sağına gönderdiği füze gibi bir vuruşla topu ustalıkla ağlara yolladı.

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Böylece Portekizli yıldız, bu sezonun başından beri Al Nassr'da penaltılarda peşini bırakmayan laneti kırdı. Ronaldo, Roshn Suudi Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltı kaçırmıştı. Neom ve Al Ahli maçlarında kaçırdığı bu penaltılar, geçen sezon ligde kaçırdığı penaltıların toplamına eşit.

Ronaldo'nun Roshn Suudi Ligi'nde Al Nassr formasıyla attığı son penaltı golü, geçen 3 Nisan'da Al Najma'nın 5-2 yenildiği maça aitti. Portekizli yıldız, penaltıdan gol atmaya AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yeniden başladı.

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Portekizli yıldızın attığı gol, kendisi için tarihi bir anlam taşıdı. Ronaldo bu golle Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 17 gole ulaşan Ronaldo, turnuvada Al Nassr formasıyla 16 gol atan Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'ı bir gol farkla geride bıraktı.

Ancak Ronaldo ve takım arkadaşlarının sevinci uzun sürmedi. Al Sadd adına Mohammed Waad, 22. dakikada Akram Afif'in kale önüne attığı büyüleyici ara pasının ardından topu ustalıkla Brezilyalı kaleci Bento'nun ağlarına göndererek skora denge getirdi.

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Ronaldo, 35. dakikada hem kendisinin hem de Al Nassr'ın ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Angelo, Meshaal Barsham ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu boş kale önündeki Portekizli yıldıza aktardı.

Ürdünlü hakem Adham Al-Makhadmeh golü önce geçerli saydı, ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

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İlk yarı sona ermeden yeni bir olay yaşandı. Uzatma dakikalarının ilk dakikasında Al Sadd'ın golünü atan Mohammed Waad, Al Nassr'ın bek oyuncusu Nawaf Boushal'a tükürdüğü gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

İkinci yarı olabilecek en iyi şekilde başladı. Al Nassr'ın Portekizli yıldızı João Félix, harika bir golle Suudi Arabistan ekibinin ikinci golünü kaydetti.

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Maçın 52. dakikasında ceza sahası sınırında sırtı kaleye dönükken yüksek bir pas alan Félix, rövaşata vuruşuyla topu kaleci Meshaal Barsham'ın kurtaramadığı şekilde ağlara gönderdi.

Takipçiler, João Félix'in bu golünü her yıl en güzel golü atan oyuncuya Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA tarafından verilen Puskás Ödülü'ne aday gösterdi.

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Al Sadd oyuncuları kalan dakikalarda maça geri dönmeye çalıştı, ancak Al Nassr oyuncuları sonunda maçı kendi lehlerine bitirmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda beşinci sıraya yükseldi. Takımın BAE ekibi Al Wasl ile ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

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Öte yandan Al Sadd, Asya turnuvasında bu sezon üçüncü yenilgisini aldı. Hiç galibiyeti bulunmayan Katar ekibi, iki beraberlikten topladığı yalnızca 2 puanla Batı Grubu'nda 14. sıraya geriledi.