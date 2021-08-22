Ronaldo, Udinese karşısında neden yedek kaldı? Juventus'tan ayrılacak mı?

Juventus’un Udinese karşısındaki ilk 11’inde Cristiano Ronaldo’nun yer almaması transfer ihtimalini güçlendirdi.

Juventus, Serie A’da yeni sezonu Udinese karşısında açtı. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin belirlediği maç kadrosunda Cristiano Ronaldo’nun bulunmaması dikkat çekti.

Takımını sahaya 4-4-2 dizilişiyle süren Allegri, ileri uçta Dybala-Morata ikilisine görev verdi.

Kendi istedi

Sky Sport’un haberine göre; Ronaldo maça yedek kulübesinde başlamayı kendi talep etti.

Sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Ronaldo’nun adı Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi kulüplerle anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde hem Allegri, hem de başkan yardımcısı Pavel Nedved, 36 yaşındaki yıldızın kulüpte kalacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Teklif yok

Ancak edinilen bilgilere göre Ronaldo, Juventus’tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Öte yandan, şu ana kadar İtalyan kulübüne gelen resmi bir teklif yok.

Juventus, Ronaldo’yu elden çıkarmak zorunda değil, ama bu yıldız oyuncuyu gelecek yaz bedelsiz bir şekilde kaybetme tehlikesini beraberinde getiriyor.

Ronaldo’yu kadrosuna katmak isteyen kulübün öncelikle efsanevi ismin yıllık 31 milyon euro’luk maaşını karşılaması gerekiyor. Juventus’un olası bir transfer görüşmesinde ne kadar bonservis talep edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Juventus'a 2018'de Real Madrid'den 117 milyon euro bonservisle transfer olan Ronaldo, İtalyan ekibiyle çıktığı 133 maçta 101 gol attı.

Daha fazlası için:

Juventus'un eski yıldızı Serie A'ya farklı bir formayla dönüyor

İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nu yere göğe koyamadı

ÖZEL | "Batshuayi, Beşiktaş'ta Chelsea'ye neler kaçırdığını gösterecek"