Ronaldo transfer söylentilerine antrenman sahasından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Rayo Vallecano maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı.

Manchester United'da takıma dönen Cristiano Ronaldo antrenmandaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Ailevi nedenlerle kulüpten izin alan Portekizli yıldız sezon öncesi kampına geç katılmış, bu durum transfer söylentilerinin zirveye çıkmasına neden olmuştu.

Bir süre önce yönetime ayrılık isteğini bildiren Ronaldo, hafta sonu takıma döndü ve Pazar günü Rayo Vallecano maçında sahaya çıkacağını açıkladı.

Ronaldo'da son durum ne?

Teknik direktör Erik ten Hag ve United yönetimi Ronaldo'yu takımda kalmaya ikna etmek için büyük çaba sarfediyor.

37 yaşındaki oyuncunun antrenmandaki mutlu görüntüsü bu çabaların sonuç vermiş olabileceğine işaret ediyor.

Instagram hesabından takım arkadaşlarıyla bir kare paylaşan Ronaldo, fotoğrafın altına ise "yapım aşamasında" notunu düştü.

Ronaldo, Manchester United'dan ayrılacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için kulüpten ayrılmak isteyen Ronaldo, bu hafta menajeri Jorge Mendes ile birlikte tesislere gelerek yönetimle görüştü.

Hem United yönetimi, hem de teknik direktör Erik ten Hag, Ronaldo'yu satmak istemediklerini vurgulamıştı.

Öte yandan, Ronaldo transferi için gündeme gelen ekiplerden Atletico Madrid ve Bayern Münih, Portekizli yıldızla ilgilenmediklerini açıkladı. Sporting'in ise Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle çekince yaşadığı ifade edildi.